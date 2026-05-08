ドン・キホーテは5月29日、石垣島（沖縄県）中心部の商業施設「730COURT」内に、おみやげに特化した新業態「おみやげドンキ730COURT店」をオープンする。石垣市は、昨年入域観光客数（推計）が約149万人（石垣市発表「令和7年 入域観光客数推計」から）と過去最多を記録した、極めて観光需要の高いエリアになっている。新店は、商店街「ユーグレナモール」や「石垣島離島ターミナル」から徒歩圏内の観光ルート上に位置し、限られた時間の中でも効率的に買い物を楽しめる。また、店内で「ゆうパック」の配送受付を行うことで、購入後も“手ぶら観光”が可能な、利便性の高い店舗を目指す。

約36坪のコンパクトな売場には、新店から約4km先に位置する「ドン・キホーテ石垣島店」の売れ筋から厳選した約1500種類のおみやげ品を凝縮。

石垣島や沖縄を代表する飲料・食品メーカーが手がける公式ロゴ入りTシャツやバラエティ雑貨を豊富にラインアップする。また、シーサーに扮した公式キャラクター「ドンペン」のTシャツや沖縄銘菓、泡盛、ガラス雑貨など、自分用にも欲しくなるアイテムを揃えた。

徒歩圏内で観光の合間に効率よく買い物を楽しみたい人には、厳選商品が揃う「おみやげドンキ」を。レンタカーで島を巡りながら、コンドミニアムなどで必要な食品選びや家電やコスメなど多様なジャンルをじっくり楽しみたい人には「石垣島店」を。石垣島を訪れる全ての観光客の人々の、異なる移動スタイルやニーズに寄り添う「2拠点体制」で、島の観光利便性を最大化させる。





［店舗概要］

名称：おみやげドンキ730COURT店

営業時間：9:00〜24:00（翌0:00）

所在地：沖縄県石垣市字大川2番地

交通：バス停・フェリーなど「石垣港離島ターミナル」から徒歩約5分

開店日：5月29日（金）9:00

売場面積：121.8m2

建物構成：鉄骨造 3階建て（うち営業施設はSOUTH COURT 1階）

商品構成：食料品、酒、衣料品、服飾小物、バラエティ雑貨など

ドン・キホーテ＝https://www.donki.com