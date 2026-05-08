杉田かおる「主人とのんびりカフェタイム」 ゴールデンウィークの思い出ショットを公開
俳優・杉田かおる（61）が7日、自身のインスタグラムを更新。「昨日、連休最終日は、主人とのんびりカフェタイム」と書き出し、ゴールデンウィークの思い出ショットを披露した。
【写真】「主人とのんびりカフェタイム」ゴールデンウィークの思い出ショット披露の杉田かおる
カフェでは珍しいマレーシアのコーヒーを味わったそうで、「繊細でコクのある優しい美味しさ」とその味の感想を伝えた。また「写真の豆は、希少な、リベリカという品種だそうで、形が少し違うのがわかります。平地でも栽培可能な品種だそうで、2050年問題にも対応出来るかもしれないと期待されてるそうです」と専門知識を交えて紹介していた。
連休明けのこの日は、お気に入りのコーヒーをシェアオフィスに持参し「資料まとめに集中します」と気持ちを切り替えて仕事に励む様子も見せた。
コメント欄には「ご主人がうらやましい！」「のんびりカフェタイムいいですね」「マレーシアコーヒーとは珍しいですね」などの声が寄せられている。
【写真】「主人とのんびりカフェタイム」ゴールデンウィークの思い出ショット披露の杉田かおる
カフェでは珍しいマレーシアのコーヒーを味わったそうで、「繊細でコクのある優しい美味しさ」とその味の感想を伝えた。また「写真の豆は、希少な、リベリカという品種だそうで、形が少し違うのがわかります。平地でも栽培可能な品種だそうで、2050年問題にも対応出来るかもしれないと期待されてるそうです」と専門知識を交えて紹介していた。
連休明けのこの日は、お気に入りのコーヒーをシェアオフィスに持参し「資料まとめに集中します」と気持ちを切り替えて仕事に励む様子も見せた。
コメント欄には「ご主人がうらやましい！」「のんびりカフェタイムいいですね」「マレーシアコーヒーとは珍しいですね」などの声が寄せられている。