當真あみ、初舞台に試行錯誤 約1ヶ月の稽古は「自分の中でも深めていけた期間」と回顧
俳優の當真あみが8日、都内で行われた舞台『ハムレット』囲み取材に登場。初の舞台出演で試行錯誤したことを明かした。
【写真】おにあいすぎる…オフィーリアの衣装で登場した當真あみ
當真は、王子・ハムレットの恋人であるオフィーリアを演じる。當真にとって約1ヶ月の稽古期間は「たくさん学ぶことがあり、自分の中でも深めていけた期間」だという。稽古では演出のデヴィッド・ルヴォー氏から、“今起きていることや感じていることを共有するように”と伝えられたそう。「目の前に見てくださる方がいることを意識して、芝居の動きや気持ちを作っていくことが少し難しくも学びがあったと思います」とやりがいを感じている様子。
あすに控えた初日公演について「舞台上でみなさんに共有することを楽しんでやっていきたいと思います」と笑顔を見せた。
同作品は、シェイクスピアの四大悲劇の1つであり、人間の苦悩を深く描いた傑作として愛されてきた。葛藤、狂気、そして裏切りが複雑に絡み合い、観る者の心に深く突き刺さる普遍的なテーマが凝縮されている。
あす9日から30日まで東京・日生劇場での公演を皮切りに、6月5日から14日までは大阪・SkyシアターMBS、20日、21日は愛知・名古屋文理大学文化フォーラムで上演される。
取材にはほかに、市川染五郎、横山賀山、梶原善、石黒賢、柚香光、石川凌雅、デヴィッド・ルヴォー氏が登場した。
【写真】おにあいすぎる…オフィーリアの衣装で登場した當真あみ
當真は、王子・ハムレットの恋人であるオフィーリアを演じる。當真にとって約1ヶ月の稽古期間は「たくさん学ぶことがあり、自分の中でも深めていけた期間」だという。稽古では演出のデヴィッド・ルヴォー氏から、“今起きていることや感じていることを共有するように”と伝えられたそう。「目の前に見てくださる方がいることを意識して、芝居の動きや気持ちを作っていくことが少し難しくも学びがあったと思います」とやりがいを感じている様子。
同作品は、シェイクスピアの四大悲劇の1つであり、人間の苦悩を深く描いた傑作として愛されてきた。葛藤、狂気、そして裏切りが複雑に絡み合い、観る者の心に深く突き刺さる普遍的なテーマが凝縮されている。
あす9日から30日まで東京・日生劇場での公演を皮切りに、6月5日から14日までは大阪・SkyシアターMBS、20日、21日は愛知・名古屋文理大学文化フォーラムで上演される。
取材にはほかに、市川染五郎、横山賀山、梶原善、石黒賢、柚香光、石川凌雅、デヴィッド・ルヴォー氏が登場した。