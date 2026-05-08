20万回表示されSNSで話題になっているのは、ペットカメラが捉えたゲームのワンシーンのような猫たちの様子。視聴者からは「たまらん」「可愛いすぎる」「想像以上」などのコメントが集まっています。

【動画：帰宅したら『キッチンが大荒れ』→カメラを確認した結果…猫たちの『まさかの瞬間』】

帰宅したらキッチンが大荒れ？！

X（旧Twitter）アカウント「ぽこぼーる(生活)」に投稿されたのは、ペットカメラに残っていた4匹の猫たちの驚きの姿。カメラには、元保護猫のぴぺちゃん、そしてあとから家族になったゆべしちゃん、かるめらちゃん、あんみつちゃんの姿が映っていたそうです。

飼い主さんがペットカメラを確認しようと思ったのは、帰宅したらキッチンが荒れていたことに驚いたからだそう。キッチンには脱走防止扉がついていたため、最初は猫ちゃんたちが何かしたとは考えられなかったそうです。

プロテインをゲット

留守中に何があったのかとペットカメラを確認したところ、真相が明らかに！そこには、キッチンに集まった猫たちの姿が…。手前にはかるめらちゃんの後ろ姿が見え、何かを見守っている様子だったといいます。

奥からひょうひょうとした足取りで現れたのは、何かをくわえたゆべしちゃん。どうやらキッチンでプロテインを発見し、戦利品のように持ち去ろうとしていたようです。特別なごはんかおやつに見えたのかもしれません。

ロールプレイングゲームを思わせる猫たちの行進

かるめらちゃんはおこぼれをもらおうと思ったのか、ゆべしちゃんの後ろについて歩き始め、その後ろからは「じゃあ一緒にいただこうかな」とばかりにぴぺちゃんがトコトコ。さらに最後尾にはあんみつちゃんが。

4匹がきれいに一列に並び、某ロールプレイングゲームを思わせるような行進になっていたとのこと。ちなみにプロテインは開けられておらず中身は無事だったとのことですが、まさか飼い主さんも留守中に猫たちの大冒険が繰り広げられているとは思わなかったことでしょう。

4匹の華麗な行進を見届けた視聴者からは「茶白ちゃんが勇者かな？」「脳内で勝手にBGMが」などのコメントも。やはりゲームを思い起こす視聴者が多かったようです！

Xアカウント「ぽこぼーる(生活)」には、可愛さが詰まった猫ちゃんたちの日常がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「ぽこぼーる(生活)」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。