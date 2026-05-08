箔押し、タイトルなし、カバーなしのシリーズ本。思わず集めたくなる装丁の工夫とは？【デザイナーの装丁惚れ】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。
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■企画に寄り添い増幅させるシリーズデザイン
U-NEXT「100min.NOVELLA」は約100分で読める中編小説というコンセプトで2023年から刊行している小説シリーズです。
昨今のライフスタイルに合わせた中編小説という括りや、税込価格が1000円以内という、ライトさを売りにした本シリーズですが、シリーズ全体を包括したブックデザインが、企画コンセプトと高い親和性を持ったものになっているのも印象的です。
造本代を抑える仕組みだと思いますが、装丁はカバーなし、表紙＋帯というペーパーバックのような軽い仕上がり。これにより物理的にも心理的にも手に取りやすい本になっています。
表紙の装画には、小説ごとにイラストや写真が大きく配置され、タイトルなどの文字は帯にまとまっています。そのため帯を外せば、装画を贅沢に味わえます。ほかのレーベルとも差別化され、思わず集めたくなるデザインになっています。
また、軽い装丁でありながら特別感を出すのが、背と表紙のさりげない箔押し。このちょっとした工夫でシリーズに品格を感じさせます。
企画意図に対し寄り添い、より魅力的な提案をされている、優れたブックデザインだと思います。
選・文：野条友史（buku） 写真：首藤幹夫
のじょう・ゆうじ●デザイナー。書籍をメインにデザインを手掛ける。BALCOLONY.所属を経て2024年春に独立。手掛けた書籍に『おでかけ子ザメ』「虹いろ図書館」シリーズなど。
「100min.NOVELLA」シリーズ
各990円（税込） U-NEXT
2026年4月現在、全11作品が展開中
装丁：森 敬太（合同会社 飛ぶ教室）
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■企画に寄り添い増幅させるシリーズデザイン
U-NEXT「100min.NOVELLA」は約100分で読める中編小説というコンセプトで2023年から刊行している小説シリーズです。
昨今のライフスタイルに合わせた中編小説という括りや、税込価格が1000円以内という、ライトさを売りにした本シリーズですが、シリーズ全体を包括したブックデザインが、企画コンセプトと高い親和性を持ったものになっているのも印象的です。
造本代を抑える仕組みだと思いますが、装丁はカバーなし、表紙＋帯というペーパーバックのような軽い仕上がり。これにより物理的にも心理的にも手に取りやすい本になっています。
表紙の装画には、小説ごとにイラストや写真が大きく配置され、タイトルなどの文字は帯にまとまっています。そのため帯を外せば、装画を贅沢に味わえます。ほかのレーベルとも差別化され、思わず集めたくなるデザインになっています。
また、軽い装丁でありながら特別感を出すのが、背と表紙のさりげない箔押し。このちょっとした工夫でシリーズに品格を感じさせます。
企画意図に対し寄り添い、より魅力的な提案をされている、優れたブックデザインだと思います。
選・文：野条友史（buku） 写真：首藤幹夫
のじょう・ゆうじ●デザイナー。書籍をメインにデザインを手掛ける。BALCOLONY.所属を経て2024年春に独立。手掛けた書籍に『おでかけ子ザメ』「虹いろ図書館」シリーズなど。
「100min.NOVELLA」シリーズ
各990円（税込） U-NEXT
2026年4月現在、全11作品が展開中
装丁：森 敬太（合同会社 飛ぶ教室）