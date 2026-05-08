将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局は5月8日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で2日目の対局が行われている。盤上は激しさを増しており、両者の構想力がぶつかり合う中、正午になり昼食休憩に入った。

【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第3局（生中継中）

注目の“能登対局”は、解説陣も予想外だったという糸谷九段の封じ手を皮切りに、いよいよ本格的な戦いへと突入した。盤上は難解なねじり合いが続いており、ABEMAで解説を務める高野智史六段（32）は「お互い王様が戦場から近いので両者こわい形。それでも良い勝負だと思う」と語り、ギリギリの攻防ながら互角の形勢であることを強調した。

一方、同じく解説の深浦康市九段（54）は、盤に向かう挑戦者の様子に着目。「糸谷九段の表情はかなり深刻そうだが、局面はそんなことない。先手を持ちたい棋士も多いと思う」と分析した上で、「1局目、2局目で藤井名人の強さを体感しているので、ここでどうにかしたいと思っているのかもしれない」と、シリーズ初白星を狙う糸谷九段の重圧と胸中を推し量った。

互角の形勢で推移しているものの、両者の持ち時間には大きな差が生じている。昼食休憩の時点で、糸谷九段の残り時間が4時間24分であるのに対し、藤井名人は2時間45分。藤井名人が長考を重ね、約2時間近く多く持ち時間を消費する展開となっている。

絶対王者である藤井名人がこの時間差をどうコントロールしていくのか、あるいは糸谷九段が時間を武器に勝負を仕掛けるのか。午後から再開される盤上の激闘から、ますます目が離せない。持ち時間は各9時間。

【昼食の注文】

藤井聡太名人 能登の唐揚げ定食、クロモジほうじ茶

糸谷哲郎九段 いしるらーめん、能登ふぐ唐揚げ丼、棚田米玄米緑茶

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲糸谷哲郎九段 4時間24分（消費4時間36分）

△藤井聡太名人 2時間45分（消費6時間15分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）