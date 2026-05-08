EXILE TAKAHIRO、実家の家業明かす「今もリスペクトがあって…」「うちの妹も…」
EXILE TAKAHIROが7日放送のTOKYO FMラジオ『坂本美雨のディア・フレンズ』（月〜木 前11：00）に出演し、母の職業を明かした。
【写真】幼少期の一コマ…母との2ショットをアップしたEXILE TAKAHIRO
「母の日」に関するエピソードを語ったTAKAHIRO。パーソナリティーの坂本美雨から「日頃は美容院でお忙しかったんですね」と振られると「そうなんです。小さい頃から、手伝いをしていたので。小さい頃の夢とかって特になくて。美容師になるもんだと思って過ごしていたので。「当たり前に中学に行って高校に行って、美容専門学校に行って美容師になる人生なんだ、っていうのを、なんとなく自分の中でも決めつけてたというか、そういうものなんだろうなって思い込んでいた」と言う。
しかし、「高校卒業の時に、記念として、お袋が“髪を切ってほしい”って言って、自宅でお袋の髪を初めて切ったんですけど。お袋も感動していたのか、僕も見られたくなかったんです、恥ずかしくて。だから、アイマスクをつけてもらってカットしてたんですけど。そのアイマスクの下から涙がツーと流れていて。“なんという恥ずかしい！”って」と母との思い出を明かした。
「なので、美容師さんに対してはすごく今もリスペクトがあって。うちの妹も美容師として頑張っているんですけど」と妹の職業にも言及。「やっぱり長く美容師として頑張っていらっしゃる方はどこかでリスペクトがあるというか、尊敬の念を抱いてしまうところありますね」と語った。
【写真】幼少期の一コマ…母との2ショットをアップしたEXILE TAKAHIRO
「母の日」に関するエピソードを語ったTAKAHIRO。パーソナリティーの坂本美雨から「日頃は美容院でお忙しかったんですね」と振られると「そうなんです。小さい頃から、手伝いをしていたので。小さい頃の夢とかって特になくて。美容師になるもんだと思って過ごしていたので。「当たり前に中学に行って高校に行って、美容専門学校に行って美容師になる人生なんだ、っていうのを、なんとなく自分の中でも決めつけてたというか、そういうものなんだろうなって思い込んでいた」と言う。
「なので、美容師さんに対してはすごく今もリスペクトがあって。うちの妹も美容師として頑張っているんですけど」と妹の職業にも言及。「やっぱり長く美容師として頑張っていらっしゃる方はどこかでリスペクトがあるというか、尊敬の念を抱いてしまうところありますね」と語った。