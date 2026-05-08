夏のイベントやフェスで大助かり！アレ対策ができる100均の専用ポーチ

夏のイベントや外歩きの日って、リップを塗り直したいのにバッグの中で見つからなかったり、暑さで中身がやわらかくなっていないか気になったりしませんか？セリアには、そんな地味なストレスを減らしてくれるアイデア系ポーチがあります。荷物を増やしたくないフェスやキャンプなど、暑い日の持ち歩き用におすすめです♪

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商品情報

商品名：保温冷リップポーチ カラビナ付 ライトカラー 5×12cm

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦5×横12cm ※ファスナー・カラビナ部分を除く

販売ショップ：セリア

JANコード：4982494335638

バッグに吊るせる専用サイズがちょうどいい！セリアの『保温冷リップポーチ』

リップって小さいので、ポーチの中で他のコスメに埋もれて見失いがち。毎回ゴソゴソとかき分けて探すのは面倒に思っていました。

そこでご紹介するのが、セリアの『保温冷リップポーチ』。スリムな縦型で、丸型のカラビナ付き。バッグの持ち手やストラップに吊るして持ち歩けるのがポイントです。

バッグの外側に付けておけるので、メイクを直したいときにサッと手に取れます。シンプルな構造ですが、この“外付けできる”作りがかなり便利なんです！

たとえば、フェスやキャンプなど荷物を最小限にしたい日とも相性よし。スマホショルダーに取り付けておけば、歩きながらでもサッと取り出せます。

白系のライトカラーで、バッグに付けても主張が強すぎず、小物感覚で取り付けやすいのも◎どんなバッグとも合わせやすいデザインです。

ちなみにカラビナ自体はかなり小さめ。太いバッグの持ち手には付けにくいですが、スマホショルダーの細いストラップやバッグのDカンなら問題なく装着できました。

愛用リップを夏の暑さから守ってくれる工夫も！

内側にはアルミ蒸着フィルムが使われており、いわゆる保温・保冷仕様になっています。

夏場は気温が原因で、バッグの中がかなり熱くなることも。特に屋外イベントやフェスだと気になりますよね。

このポーチに入れておけば、リップが溶けて変形したり、折れたりする不安をちょっとだけ減らせて安心です。

ただ、保冷剤を入れるスペースはないので、キンキンに冷やすタイプではありません。直射日光や外気による急激な温度上昇を和らげるくらいの感覚で使うのがよさそうです。

サイズ感はかなりコンパクト。リップを1本入れるのにちょうどいいサイズです。

大きすぎないので、バッグの外側に付けてもブラブラしにくく、見た目もすっきり。普通のポーチのように存在感が出すぎないのも使いやすいポイントです。

ライトカラーなのも、黒系ポーチより熱を吸収しにくい印象。夏向きの小物として使いやすく感じました。

今回は、セリアの『保温冷リップポーチ』をご紹介しました。バッグの中を探し回らず、気になった時にすぐ取り出せるのはかなり快適。

今のところリップに変化はありませんでしたが、本格的な真夏でどこまで防げるかは正直まだ未知数。それでも、暑さ対策の「保険」として持っておくと安心感につながります。

暑い日の持ち歩き用として、ひとつあると助かるアイデア系ポーチ、気になる方はセリアでチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。