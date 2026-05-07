元人気子役で女優の谷花音（22）が7日、自身のインスタグラムを更新。調理師免許を取得したことを報告した。

額に入った免許を誇らしげに掲げる写真に添えて「じゃーーーん！！！調理師免許取得！！」と報告。「実は実は、、、2年間大学と専門学校のダブルスクールでした！！」と明かした。

女優業と大学生活も兼ねた多忙の日々を振り返り「ある日は舞台に立ち、ある日は中華鍋を振り、ある日は栄養学を学び、ある日は大学でゼミに出る。そこからダッシュで専門へ。そんな日々を送っていました笑笑」と絵文字付きでポスト。

続けて「周りの人からはすごいね、偉いねと言われることもありましたが、大学の先生やお友達、専門の先生やクラスメイトのみなさん、周りの方々の助けがなかったら叶えることのできなかった挑戦でした。本当に本当にありがとうございました！！！！！！！」と周囲への感謝をつづった。

この投稿にフォロワーらからは「おめでとう！」「努力家なのんちゃん、尊敬してます」「お料理楽しんでください」「3つのことをこなされていたなんて、本当に大尊敬」など、祝福の声が寄せられた。

谷は人気子役として2011年のフジテレビドラマ「名前をなくした女神」などに出演。同じく人気子役だった同事務所で親友の小林星蘭と共に「すたーふらわー」として歌手デビューも経験している。21年には米国の高校に語学留学し、23年に大学に進学した。