お笑いコンビ、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」は7日、母の日企画として「その日。オカンに会いに行く 松本人志完全ドキュメント」を母の日の10日に配信すると発表した。松本人志（62）が、母秋子さんと久々に対面する様子を、カメラが完全密着したドキュメント。松本の他、木村祐一の出演も発表された。

秋子さんは住み慣れた兵庫・尼崎市を離れ、現在は愛媛県に移住している。松本の兄隆博さんが、昨年12月6日配信のコンテンツにゲスト出演した際に明かしていた。

多忙で長く対面がかなわなかった松本と秋子さん。照れ隠しのボケで、何とも言えない空気感を紛らわせようとする松本に対し、母が変わらないツッコミを入れる−。時間の経過とともに、一緒に過ごしていたころから変わらない絆がにじみ出てくる、満を持しての「母の日企画」となっている。

そして、愛媛で対面を果たした親子の結末は…。10日の本編放送を前に、異例ともいえる約12分間にも及ぶ特別先行映像が「DOWNTOWN＋」の公式YouTubeで公開されている。