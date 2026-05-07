ファンの熱望により、途中参戦！フレッシュネスバーガー「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」発売
コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、2026年4月22日（水）よりお客様の投票で選ばれた「パクチーチキンバーガー」2種を期間限定で販売している。さらに、お客様から寄せられた多くのご要望にお応えし、「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」を2026年5月13日（水）より、期間限定で追加発売することが決定した。
■パクチーバーガー総選挙で惜しくも一歩届かず…しかし、ファンの熱望に応えて途中参戦！
発売商品を決めるため、2025年12月に開催した「パクチーバーガー総選挙」では、惜しくも僅差で選出に至らなかった「グリーンカレー」。しかし、「グリーンカレーがないと春が始まらない」「毎年これを楽しみにしている」といったパクチーファンからの熱い声が多数寄せられ、今回、好評販売中のパクチーチキンバーガーシリーズへの “途中参戦”が決定した。総選挙で選ばれた、新作部門1位「カオマンガイ」、復活部門1位「バインミー」に続き、待望の3品目がついに出そろう。
■2022年から続く、パクチーバーガーの“定番”人気商品
「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」は、2022年のパクチーバーガー初登場時から愛され続けてきた定番フレーバー。店内で1枚ずつ丁寧に揚げたジューシーなクリスピーチキンに、ココナッツミルクのまろやかなコクと、青唐辛子のキレある辛さが特徴の本格グリーンカレーソースを合わせた。
揚げナスやトマト、スライスオニオンの具材感と、旬の国産フレッシュパクチーの爽やかな香りが重なり、パクチーの魅力を存分に楽しめる、リピーターの多い一品。
パクチー好きが満足する定番のパクチー3倍に加え、初心者向けの1倍、信者向けの5倍まで、好みに合わせてパクチー量を選択できる。本格的なスパイス感と辛さは、気温が上がる初夏にぴったりの味わいだ。
＜商品概要＞
商品名・価格（税込）：パクチーチキンバーガー グリーンカレー
各パクチー1倍750円 / 3倍850円 / 5倍950円 /リーフレタスに変更750円
販売期間：2026年5月13日（水）〜6月2日（火）
販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗
※球場店舗・動物園店舗除く。※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がある。
ポスタークリエイティブ
〇パクチーチキンバーガー グリーンカレー
パクチー３倍（定番！）
パクチー５倍（信者！）
パクチー１倍（初心者！）
リーフレタスに変更
■フレッシュネスバーガー
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・ほぼ1kgのチーズ・からあげ・ポテト登場！ドミノ・ピザ「ドミノデカ盛り祭」
・バーガーキング、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」登場
・長時間座っても疲れにくい！日本人の体形に合う多機能オフィスチェア
・トッピング＆タレを16種に拡充！牛角「2026春夏グランドメニュー」メディア試食会
・高さ190cm対応！床置きタブレットスタンド
発売商品を決めるため、2025年12月に開催した「パクチーバーガー総選挙」では、惜しくも僅差で選出に至らなかった「グリーンカレー」。しかし、「グリーンカレーがないと春が始まらない」「毎年これを楽しみにしている」といったパクチーファンからの熱い声が多数寄せられ、今回、好評販売中のパクチーチキンバーガーシリーズへの “途中参戦”が決定した。総選挙で選ばれた、新作部門1位「カオマンガイ」、復活部門1位「バインミー」に続き、待望の3品目がついに出そろう。
■2022年から続く、パクチーバーガーの“定番”人気商品
「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」は、2022年のパクチーバーガー初登場時から愛され続けてきた定番フレーバー。店内で1枚ずつ丁寧に揚げたジューシーなクリスピーチキンに、ココナッツミルクのまろやかなコクと、青唐辛子のキレある辛さが特徴の本格グリーンカレーソースを合わせた。
揚げナスやトマト、スライスオニオンの具材感と、旬の国産フレッシュパクチーの爽やかな香りが重なり、パクチーの魅力を存分に楽しめる、リピーターの多い一品。
パクチー好きが満足する定番のパクチー3倍に加え、初心者向けの1倍、信者向けの5倍まで、好みに合わせてパクチー量を選択できる。本格的なスパイス感と辛さは、気温が上がる初夏にぴったりの味わいだ。
＜商品概要＞
商品名・価格（税込）：パクチーチキンバーガー グリーンカレー
各パクチー1倍750円 / 3倍850円 / 5倍950円 /リーフレタスに変更750円
販売期間：2026年5月13日（水）〜6月2日（火）
販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗
※球場店舗・動物園店舗除く。※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がある。
ポスタークリエイティブ
〇パクチーチキンバーガー グリーンカレー
パクチー３倍（定番！）
パクチー５倍（信者！）
パクチー１倍（初心者！）
リーフレタスに変更
■フレッシュネスバーガー
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・ほぼ1kgのチーズ・からあげ・ポテト登場！ドミノ・ピザ「ドミノデカ盛り祭」
・バーガーキング、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」登場
・長時間座っても疲れにくい！日本人の体形に合う多機能オフィスチェア
・トッピング＆タレを16種に拡充！牛角「2026春夏グランドメニュー」メディア試食会
・高さ190cm対応！床置きタブレットスタンド