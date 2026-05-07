【かつや】″売れすぎ″メニューが進化し復活! ハンバーグ、海老フライ、カツなど全部のせた「揚げオムカレー」発売
かつやは5月8日、「揚げオムカレー」(通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)を国内の「かつや」で発売する。
「揚げオムカレー」(通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)
過去に"売れすぎて一時休止"となったメニューが進化し、名前を変えて再登場する。ふわとろオムレツにコク深いカレーソースを合わせ、肉厚ハンバーグ、サクサクの海老フライ、ジューシーなから揚げ、食べ応え抜群のチキンカツ、どこか懐かしい赤ウィンナーを盛り付けた。
「揚げオムカレー」(通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)
同商品は、お弁当(通常店舗1,069円/券売機店舗1,090円)としてテイクアウトも可能。自宅でゆっくり食事を楽しみたい時や職場でのランチなど、さまざまなシーンで利用できる。
「揚げオムカレー弁当」(通常店舗1,069円/券売機店舗1,090円)
「揚げオムカレー」(通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)
過去に"売れすぎて一時休止"となったメニューが進化し、名前を変えて再登場する。ふわとろオムレツにコク深いカレーソースを合わせ、肉厚ハンバーグ、サクサクの海老フライ、ジューシーなから揚げ、食べ応え抜群のチキンカツ、どこか懐かしい赤ウィンナーを盛り付けた。
「揚げオムカレー」(通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)
同商品は、お弁当(通常店舗1,069円/券売機店舗1,090円)としてテイクアウトも可能。自宅でゆっくり食事を楽しみたい時や職場でのランチなど、さまざまなシーンで利用できる。
「揚げオムカレー弁当」(通常店舗1,069円/券売機店舗1,090円)