◇女子ゴルフツアー ワールド・サロンパス・カップ第1日（2026年5月7日 茨城・茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）

2年連続2度目出場のアマチュア呉受旻（オ・スミン、17＝韓国）が4バーディー、2ボギーの2アンダー70で回った。

「2番目のホール（11番）でボギーが来たので、欲を出さずに最後まで最善を尽くそうと思ったら、少しずつほどけてきて良い結果で終わらせることができた」。2アンダーで初日を終えた17歳は笑みを浮かべた。

1メートル75の長身で平均飛距離270ヤード以上を誇るロングヒッター。昨年のこの大会で予選を通過（68位）。昨年10月のマスターズGCレディースでは12位に食い込んだ。

「プロになるタイミングで海外に挑戦したい」と海外志向が強く、18歳になる今年9月以降にプロ転向し、米ツアーの予選会に挑戦するプランを持っている。

24年のこの大会で史上8人目のアマチュア優勝を飾り、15歳176日でツアー史上最年少優勝記録も更新した李曉松（リ・ヒョソン、韓国）は同世代の親友だ。

「24年から同じナショナルチームだったし、凄く仲良し。ヒョソンが“この大会で優勝したんだな、凄いな”と思った」と2年前の快挙に刺激を受けている。

「予選通過が目標だったので、明日頑張って予選通過したい。あとは今日みたいに自分のプレーに集中していきたい」。週末に向けて1打1打を積み重ねる。