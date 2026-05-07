3-0判定勝ちで防衛に成功

ボクシングのWBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）は2日、東京ドームでの防衛戦で元4階級制覇王者・井岡一翔（志成）に3-0判定勝ち。ラッシュでダウンを奪った直後に見せた動きが話題となっている。

井上は井岡相手に完勝を収めた。2回、高速コンビネーションから最初のダウンを奪った。ファンの視線が集まったのが、この直後だ。

両拳を突き上げるガッツポーズも、パンチに勝るとも劣らないスピードだった。スポーツチャンネル「DAZNボクシング」公式Xがダウンシーンの動画を投稿すると、様々な声が寄せられた。

「井上拓真パンチ早すぎてダウン取ったあとのガッツポーズすら早い」

「これタクマだけ倍速加工してるでしょ？」

「ふふふって声出た」

「残像が見えるガッツポーズ初めて」

井上は試合後、リング上でのインタビューで「この張り詰めた12ラウンド、あっという間の時間でした。強い自分を生み出してくれたのも井岡選手。井岡選手、本当にありがとうございました！」とライバルに感謝していた。



（THE ANSWER編集部）