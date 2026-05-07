K-POPアイドルの“推し活”も頻度を減らした…年収400万円・29歳女性が「物価高」で我慢していること
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
▼埼玉県在住29歳女性、1カ月の出費内訳
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：出版
・年収：400万円
・貯蓄：50万円
・家賃（住宅ローン）：8万円
・間取り：1K
・食費：5万円
・交際費：1万5000円
・電気代：5500円
・ガス代：3000円
・水道代：2000円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたけれど買い控えるようになったものがあるといいます。
「料理をするのが好きで、いろいろな調味料を集めていましたが、今は値段が高いので必要最低限の調味料をそろえるようにして、買う頻度を大幅に減らしました」
女性は節約をするためにメニューを簡単なものにし、なるべく費用のかからないものを作るようになったそう。「食材も調味料も高いので凝った料理をしなくなった」と、お金のやりくりの苦労が垣間見えました。
「K-POPのアイドルグループの推し活をしていて、イベントのためにあちこちへ旅行もかねて出かけていましたが、頻度を減らしました。旅行代金が高く、現地での食費もかかるからです。チケット代もCDも値上がりしてきているので、以前のように大量に購入することが難しくなりました」
趣味まで我慢しなければならない厳しさが、うかがえます。
「アルコールは、自宅での飲酒と外で飲む場合、どちらの費用とも削りたくない。お酒を飲むことが好きで、家や外でよく飲んでいるのですが、最近は出費がかさむので少し頻度を減らしています。ただ、減らし過ぎるとストレスがたまるので削りたくないと考えています。たばこも削りたくないです」
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※20歳未満の飲酒や喫煙は法律で禁止されています。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
「買う頻度を大幅に減らしました」今回紹介するのは、埼玉県に住む29歳女性の生活実態です。
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：出版
・年収：400万円
・貯蓄：50万円
・家賃（住宅ローン）：8万円
・間取り：1K
・食費：5万円
・交際費：1万5000円
・電気代：5500円
・ガス代：3000円
・水道代：2000円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたけれど買い控えるようになったものがあるといいます。
「料理をするのが好きで、いろいろな調味料を集めていましたが、今は値段が高いので必要最低限の調味料をそろえるようにして、買う頻度を大幅に減らしました」
女性は節約をするためにメニューを簡単なものにし、なるべく費用のかからないものを作るようになったそう。「食材も調味料も高いので凝った料理をしなくなった」と、お金のやりくりの苦労が垣間見えました。
チケット代もCDも値上がり女性はほかにも、物価高の影響で、頻度を減らしたり質を下げたりした「娯楽・趣味」があるそう。
「K-POPのアイドルグループの推し活をしていて、イベントのためにあちこちへ旅行もかねて出かけていましたが、頻度を減らしました。旅行代金が高く、現地での食費もかかるからです。チケット代もCDも値上がりしてきているので、以前のように大量に購入することが難しくなりました」
趣味まで我慢しなければならない厳しさが、うかがえます。
ストレスがたまるので削りたくないいろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「アルコールとたばこ代」だけは削りたくないといいます。
「アルコールは、自宅での飲酒と外で飲む場合、どちらの費用とも削りたくない。お酒を飲むことが好きで、家や外でよく飲んでいるのですが、最近は出費がかさむので少し頻度を減らしています。ただ、減らし過ぎるとストレスがたまるので削りたくないと考えています。たばこも削りたくないです」
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※20歳未満の飲酒や喫煙は法律で禁止されています。
(文:All About 編集部)