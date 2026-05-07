横浜家系ラーメン「壱角家」ライス食べ放題無料キャンペーン“無限ライス”を5月いっぱいに期間延長　コメ価格下落の中

コメの価格が下落する中、ラーメンチェーン店が「ライス無料食べ放題」を延長します。

濃厚な豚骨しょうゆスープに太めの麺が特徴の横浜家系ラーメンを提供するこちらの店では、4月からはじめたライスの無料食べ放題を、5月6日までとしていたものを5月末まで延長します。

株式会社ガーデン ラーメン事業部・村上佑介さん：

本日からオフィスワーカーの方の仕事が始まるので、物価高ではありますが、引き続き「無限ライス」を楽しんでいただければと思います。

全国のスーパーでの最新のコメの平均価格は5キロあたり3842円で値下がり傾向が続いています。

卸売業者が多くの在庫を抱えるなか、利益を削ってでも売る動きが広がっています。

（編集部注：以下の店舗では未実施

壱角家 アリオ西新井店、アリオ柏店、イオンモール八千代緑が丘店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、ステラタウンイトーヨーカドー大宮宮原店、プレナ幕張店、イトーヨーカドー幕張店、神宮球場店、成田空港店、春日部店、裾野店、駒込店、浦安店、弘前店、伊豆修善寺店、東神奈川店、東久留米店、下北沢店、葛西店、流山店、京急鶴見店、宇多津店、松戸店、藤岡店、瀬谷店、小山雨ヶ谷店、学芸大学店



また、実施店でも以下のような場合があるとしています。

※品切れ、またはラストオーダー間際のご注文の場合はご提供出来ないことがございます。

※店内でお食事のお客様が対象となります。）