とちぎテレビ

大型連休最終日となった６日も、栃木県内各地の観光地ではにぎわいをみせ、このうち宇都宮市にある地下の採掘場跡地を活用した施設には、多くの観光客が訪れました。

宇都宮市大谷町の観光施設「大谷資料館」です。午前９時の開館前から、駐車場には県外ナンバーなどの多くの車がみられました。

大谷資料館は、大谷石の地下採掘場跡を活用した博物館で、広さおよそ２万平方メートル、深さ３０メートルあまりの巨大な地下空間が見どころで、最近では映画やアイドルの映像作品などのロケが行われていて、「推し活」するファンの人気になっています。

施設によりますと、今回の大型連休はいつもの年並みの人出で、４日は６千人あまりが、５日のこどもの日はおよそ５千人が訪れたということです。

入場の受付などがあるエントランス部分は、４月末に改装したばかりで、来館者は広くなったエントランスから、地下空間に入場しました。

この日は、館内の気温はおよそ９度と肌寒いくらいでしたが、来館者は、ライトアップされた暗がりに浮かぶ石の壁や天井など、まるで神殿にいるような幻想的な空間に見入ったり、写真を撮ったりして楽しんでいました。

また、１階にある展示室では、大谷石を人の手で掘っていたころの道具などを興味深そうに見学していました。