寂しそうだった猫ちゃんが見せた、愛くるしい表情が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は82万回を超え「撫でる方も撫でられる方もハッピーという良い関係ですね」「顎とか撫でると前のめりになるのめちゃくちゃ可愛い笑笑」「猫が身を委ねてくれる時ってすごく幸せですよね」といったコメントが集まっています。

【動画：『寂しげな表情をしていた子猫』を撫でてあげると…たまらなく可愛い反応】

ひとり寂しそうな子猫

YouTubeアカウント「ねこねこチャンネル（Park cat）」に投稿されたのは、子猫のいじらしくて可愛い姿です。3匹の保護子猫を預かってお世話している投稿者さん。子猫のモーちゃんとアッシュちゃんは、「ミーミー」と可愛い鳴き声をあげて投稿者さんに甘えていたそうです。

「かまって！」と2匹同時にひざの上に乗って甘えてくる一方で、ハナちゃんは2匹をうらやましそうに見つめていたのだそう。お座りして、ななめ下を見ているハナちゃんは、人間のように「寂しさ」を表現していて、見ていると胸がギュッとなってしまいます。

寂しさが消える瞬間

投稿者さんは、そんなハナちゃんの頭を指でやさしくポンポンしてあげたそうです。さらに、お顔やあごを指でなでてあげると、寂しそうだったお顔が少しずつうれしそうになってきたといいます。

安心に包まれて

みんなと合流したハナちゃん、投稿者さんにまたなでてもらうと、目を細めてまったりしたお顔になったそうです。どうやら、安心して眠くなってしまったようです。赤ちゃん猫らしい愛くるしい姿を見せてくれたハナちゃんでした。その後、3匹は投稿者さんのおうちを卒業し、現在は里親さんの元で幸せに暮らしているそうです。

動画には「母ネコってずっと子ネコの毛づくろいしてるからね、触られるのが愛情表現なんでしょうね」「積極的な子、控えめな子、いろいろな子がいて、それぞれ個性があるのですね」「さみしいなぁ、って俯いてるハナちゃんかわいいね。撫でられてよかったね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ねこねこチャンネル（Park cat）」では、投稿者さんがお世話している保護猫たちの様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこねこチャンネル（Park cat）」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。