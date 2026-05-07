第38回かしわ記念

第38回かしわ記念（Jpn1＝ダート1600メートル）が5日、船橋競馬場で開催され、川田将雅騎乗のウィルソンテソーロが優勝した。プレゼンターとして俳優・山下智久が登場。レースを華やかに彩った。同競馬場公式サイトが発表した記録に“山P効果”の声も上がった。

山下は船橋市出身で、4月に同競馬場パークオフィシャルアンバサダーに就任していた。ネクタイ、シャツも黒のスーツ姿で登場。表彰式で川田騎手に花束を手渡し、記念撮影も行った。

ファンの間でも大きな話題となったが、5日に同競馬場公式サイトは「1レース当たりの売得金額及び同競走の売得金額レコード」が更新されたと発表した。

これまでの過去最高売得金額は昨年11月3日のJBCクラシックで30億4965万8300円。今回は32億1264万8500円を記録したという。これまでのかしわ記念の売得金額レコードは2024年の24億9866万7100円だった。

X上では「売得金額レコード更新って…山P効果？！」「確実に山P効果ですね！！」「24億から→32億ってこの伸び率は異常」「山Pパワーで売上レコード」「遠目から見ても輝きを放っていて別次元の人だった」などと驚きの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）