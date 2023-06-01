生成AI時代の思考力を養うキャンプ　アートの島で正解のない問いと対話

瀬戸内海の島で小中学生たちが自然やアート作品と触れ合いながら、生成AI時代に必要な自ら考え続ける力を学ぶ、新たな取り組みが行われていました。

瀬戸内海に浮かぶアートの島、香川・直島町の直島。

やってきた子どもたちの目的は、美しい自然やアートの中で“問い”を見つけること。

ビジネスパーソンにとってもヒントになる、生成AI時代に求められる“正解のない問い”に向き合うリアルな学びとは。

多くの芸術作品が街に点在する直島。

この島を起点に大手教育企業ベネッセが企画したのが「問いの島」キャンプと題した2日間のプログラムです。

青森県から大分県まで全国から7人の小・中学生が集まりました。

キャンプのテーマは“生成AI時代に必要な思考力”。

早速、島内にあるベネッセハウスミュージアムに到着し、一つの作品を前に行われたのが“対話型鑑賞”です。

さまざまな形状の木を並べ円になっている作品。

これを見て、どんなことを思うか問われると…。

中学2年生：

気づいたことは、何本か木に釘が刺さってました。

ファシリテータ−：

木に刺さってる釘に気づいた。抜きたいなと思った？刺さっているのがカッコいい…どんな感じ？

中学2年生：

どこから持ってきたのかな？と。

ファシリテータ−：

この木自体をどこから持ってきたか気になった…いいですね。

子どもの自由な発想にファシリテーターが問いを与えることで生まれる“正解のない問いと対話”。

さらに、新たな問いも生まれました。

小学6年生：

なぜ、どういう意図で丸くいろんな木を使って、この作品を作ったのか。

ファシリテータ−：

作った人がどんな思いで丸く木を並べたのか気になった。作った人はどんな人なんだろう？

小学6年生：

男の人かなぁ。

ファシリテータ−：

男の人とつながるところは何があった？

小学6年生：

（木の）重い感じが…重労働的な。

子どもたちは、一つの作品について一人一人が感じた“見方”や“価値観の違い”に触れ合うことで多面的に物事を捉えるように。

大分県から参加した中学2年生は「みんなの意見を聞いたときに、こういう考えもあって、こういう感性を持っている人がいると知れたのが一番の学び」と話していました。

その後、直島の隣にある豊島（香川・土庄町）に移動すると、地元の住民たちと食事をしながら話を交わし、かつて産業廃棄物の大規模な不法投棄事件が起きた現場跡地では“再生までの道のり”を島民から学びました。

大阪府から参加した小学6年生：

普段の学校では、いろいろ計算とかするけど、今回は自分なりに考えることが難しかった。

生成AIで正解が分かる時代だからこそ求められる“問い”を持つ力と“考え続ける”力。

2日間を通じ、宿泊施設には子どもたちがキャンプを通じて感じた「なぜ？」から始まる“問い”の付箋がボードに埋め尽くされていました。

自身が得た気付きや問いを言語化。

発表する場面で、大阪府から参加した小学6年生は「私は“当たり前”の存在について考えました。身近なことを改めて考えてみると、自分の知らなかった新しい発見が見つかるかもしれません。私は今後、当たり前の存在について、時々深く考えていこうかなと思いました」と話していました。

自然・アート・社会課題への挑戦と再生が共存する、学びの島で養う本質的で豊かな人の生き方。

大人にとっても、これからの社会を生きるための生きる力やウェルビーイングにもつながるのではと言います。

ベネッセ教育総合研究所・庄子寛之主席研究員：

生成AIが何でも答えが出せる時代だからこそ、行った気とかやった気にならず、実際に手を動かしてみる、場所に行ってみる、いろんな人たちと触れ合うことで、気づくものがある。生きていくこと自体が、そもそも楽しいということに改めて大人の人たちも気づいたり、“問いを考える”ということをやっていただくことがとても大事。