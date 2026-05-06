1位通過決定の宮崎が声明「このチームがどこまで行けるのかワクワクするといったご期待の声を多く頂戴しました」

1位通過決定の宮崎が声明「このチームがどこまで行けるのかワクワクするといったご期待の声を多く頂戴しました」