1位通過決定の宮崎が声明「このチームがどこまで行けるのかワクワクするといったご期待の声を多く頂戴しました」
テゲバジャーロ宮崎は6日、J2・J3百年構想リーグWEST-Bの1位通過決定を受け、クラブ公式サイトで石原実会長の声明を発表した。
昨季にクラブ史上初のJ2昇格を決めた宮崎は、6日にホームで行われた第15節・FC琉球戦で1-0の勝利。残り3試合で2位との勝ち点差を「13」とし、1位通過を確定させた。
石原会長は「本日、テゲバジャーロ宮崎は、FC琉球OKINAWA戦に勝利し、百年構想リーグWEST-Bグループの1位を確定いたしました」と報告。「皆様のご声援、まことにありがとうございました。心より御礼申し上げます」と感謝を述べ、こう続けている。
「本日、いちご宮崎新富サッカー場にてファミリーの皆様のお声を直接伺いました。『このチームがどこまで行けるのかワクワクする』といったご期待の声を多く頂戴しました。選手、指導者、スタッフの努力とファミリーの皆様の想いが重なり、本日の結果と景色につながりました」
「今後は地域リーグラウンド3試合、そして、プレーオフ第1戦および第2戦が控えております。テゲバジャーロ宮崎は、宮崎総力戦のもと、『優勝』を目指し一戦一戦に全員で挑んでまいります」
「今後とも変わらぬご支援、ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます」
宮崎は今後、アウェー連戦として9日にレノファ山口FC、17日に大分トリニータと対戦し、24日の最終節はホームでのレイラック滋賀FC戦。最終順位を決定するプレーオフラウンドは、第1戦が30日・31日、第2戦が6月6日・7日に開催される。
昨季にクラブ史上初のJ2昇格を決めた宮崎は、6日にホームで行われた第15節・FC琉球戦で1-0の勝利。残り3試合で2位との勝ち点差を「13」とし、1位通過を確定させた。
石原会長は「本日、テゲバジャーロ宮崎は、FC琉球OKINAWA戦に勝利し、百年構想リーグWEST-Bグループの1位を確定いたしました」と報告。「皆様のご声援、まことにありがとうございました。心より御礼申し上げます」と感謝を述べ、こう続けている。
「今後は地域リーグラウンド3試合、そして、プレーオフ第1戦および第2戦が控えております。テゲバジャーロ宮崎は、宮崎総力戦のもと、『優勝』を目指し一戦一戦に全員で挑んでまいります」
「今後とも変わらぬご支援、ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます」
宮崎は今後、アウェー連戦として9日にレノファ山口FC、17日に大分トリニータと対戦し、24日の最終節はホームでのレイラック滋賀FC戦。最終順位を決定するプレーオフラウンドは、第1戦が30日・31日、第2戦が6月6日・7日に開催される。