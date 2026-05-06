「カッコ良すぎて辛い笑」渡辺翔太、シックなブラックスーツ×スワロフスキー姿を披露！ 「2度見しました」
Snow Manの渡辺翔太さんは5月6日、自身のInstagramを更新。MCを務める音楽特番での衣装姿を披露しました。
【写真】渡辺翔太、シックなブラックスーツ姿
この投稿にコメントでは「黒スーツ似合いすぎ」「蝶ネクタイ可愛い」「カッコ良すぎて辛い笑」「連休締めのしょっぴー」「黒のスーツにSWAROVSKIのブローチもステキです！」「ビジュ良すぎです」「スタイル良すぎて2度見しました」と称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】渡辺翔太、シックなブラックスーツ姿
「黒スーツ似合いすぎ」渡辺さんは「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」とつづり、1枚の写真を投稿。同日テレビ朝日系で放送の音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』でMCを務める渡辺さん。黒い蝶ネクタイを付けたシックなブラックスーツの姿を披露しています。
「最後5歳児で大好き」4月30日の撮影オフショットの投稿では、肌の透明感が際立つ上下ダークブラウンの衣装姿を披露している渡辺さん。3枚目では無邪気な笑顔のショットも。ファンからは「かっこいいかっこいい可愛いで最高です」「素敵王子」「最後5歳児で大好き」「イケメンからの最後の笑顔たまらない」「いつもより大人っぽいよね」「かっこいいと可愛いのギャップ堪らん」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)