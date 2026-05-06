昨オフ大型契約のバルデスが10失点大炎上で退場処分

【MLB】Rソックス 10ー3 タイガース（日本時間1日・ロサンゼルス）

タイガースのフランバー・バルデス投手が5日（日本時間6日）、本拠地で行われたレッドソックス戦に先発した。しかし、2者連続本塁打を浴びた直後の死球を巡って両軍が入り乱れる状況を誘発すると、退場処分が下された。10失点と打ち込まれた末の展開に、ファンからは「史上最も明白な故意死球だ」「バルデスを追放せよ」と怒りの声が噴出している。

球場が騒然となったのは4回だった。バルデスは先頭のコントレラス、アブレイユに2者連続本塁打を浴びた。そして続くストーリーへの初球、バルデスの94.4マイル（約151.9キロ）のフォーシームが背中付近に直撃した。不満を露わにしたストーリーに対して審判が落ち着くように促すと、両軍ベンチや外野のブルペンからも選手たちが飛び出す事態となった。

この騒ぎの結果、バルデスには退場処分が下された。この日のバルデスは9安打10失点と見る影もない内容で、あまりにもタイミングの良すぎる死球に「報復」を疑う声がSNSで続出。昨オフに3年1億1500万ドル（約181億2100万円）の高額契約を結んだばかりの左腕が見せた醜態に、SNS上では非難が殺到した。

ネット上のファンからは「マジかよ、バルデスの一投は本当にわざとに見えるね」「2者連続被弾してストーリーに報復したのか」「イライラしてそうしたんだろ」と、フラストレーションをぶつけた行為と断定する声が。さらに、厳しい言葉で「バルデス人間性おわってるやん」「フランバーはいつも嫌なやつだ」「嫌な野郎だ」として疑惑の投球でファンの怒りを買ったようだ。（Full-Count編集部）