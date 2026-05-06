「え脚出てる」白石麻衣、美脚際立つ衣装姿を披露！ 「あかん可愛い」「脚細くて綺麗でステキです」
俳優の白石麻衣さんは5月6日、自身のInstagramを更新。色白の美脚が際立つ衣装姿を披露しました。
【写真】白石麻衣、美脚際立つ衣装姿
この投稿にコメントでは「ぜぇったああああああい見ます！！！」「美脚すぎる！」「可愛いすぎるーー！！」「脚キレイです」「まいやん可愛い最上級！」「女神さま」「相変わらず綺麗」「色白でお顔かわいくて､スタイル良きで､脚細くて綺麗でステキです」「ドレス可愛い！！」「健在&降臨」「あかん可愛い」「え脚出てるうおーん」など称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】白石麻衣、美脚際立つ衣装姿
「あかん可愛い」白石さんは「今夜19時から『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』に出演いたします よろしくお願いします！」とつづり、2枚の写真を投稿しています。同日19時から日本テレビ系で放送の『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』での衣装姿を公開。2枚目では、アシンメトリーのワンピースに紺のジャケットを羽織った、美脚が際立つ姿を披露しています。
「デニムまいやん最高かよ！」4月7日の投稿では、雑誌の撮影ショットでネクタイ付きのシャツに上下デニムのパンツ姿を披露している白石さん。ファンからは「デニムまいやん最高かよ！」「デニムコーデ超似合ってる！可愛い」「何でも似合う麻衣ちゃん流石です」「カジュアルからガーリーな感じまで、幅広いファッションで素敵ですね」「やっぱりモデル麻衣ちゃんは最高やん」「そういうまいやんもいいね」「ムゥとした表情がもう好きです」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)