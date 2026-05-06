中村倫也（39）が6日、都内で主演映画「君のクイズ」（15日公開、監督吉野耕平）の公開直前イベントに出席した。

直木賞作家・小川哲さんの同名小説が原作。クイズ番組で、主人公の対戦相手（神木隆之介・32）が最終問題を1文字も聞かずに正解できた謎に迫るミステリー。「テレビの前でリラックスしていた自分を殴りたいくらい。とんでもないものを背負って回答されているんだな」と役を演じたことで得た知見を明かした。

くしくもこの日は、同じ系統の衣装を着用することとなり、中村は「双子コーデです」と苦笑いした。

一般の観客によるクイズ大会「君のクイズ杯」を実施。中村と神木にまつわる問題も出題された。作問は頭脳集団「QuizKnock」の伊沢拓司（31）が関与し、中村は「しゃべっていたら、勝手クイズができあがっていた。外苑前のカフェのようでした。あの人の脳はよく分からないです。クイズは誰でも楽しめるし、なんでもクイズにできる。クイズをやっていると人生が豊かになるんだなと思いました」と感心していた。

決勝では自ら問い読みを行った。中村が神木を動物に例えた問題も出題され、中村が例えたのは「ルーセットオオコウモリ」。「フルーツバッドです。神木君には得体の知れない奥深さがある。犬のように人懐っこさもあり、誰にもいない洞窟で目を光らせるような一面もあるんじゃないかなと。東武動物公園にもいます」と雑学を交えて解説した。コウモリに例えられた神木は「人生で初めて言われました」と困惑していた。

ルーセットオオコウモリはフルーツや花の蜜をえさとしている小型のオオコウモリ。洞窟やジャングルに生息している。