ロッテは楽天にサヨナラ勝利

6日にパ・リーグ球団主催のファーム公式戦4試合が行われた。タマホームスタジアム筑後でのソフトバンクーオリックスは、4-1でオリックスが勝利した。初回に遠藤成内野手、山中稜真捕手、内藤鵬内野手の3連打で2点を先制。5回には窪田洋祐外野手、河野聡太内野手の安打などで好機をつくり、山中、横山聖哉内野手の適時打で2点を追加。先発の山岡泰輔投手は6回1失点（自責点0）で今季初勝利を挙げた。



ソフトバンクは先発の藤原大翔投手が4回2/3を4失点。高橋隆慶内野手、井上朋也内野手が2安打したが、1得点にとどまった。

ADEKA袖ケ浦市営球場でのロッテー楽天は、3-2でロッテがサヨナラ勝ち。先発の中村亮太投手が5回無失点に抑え、6回に上田希由翔内野手、岡大海外野手、櫻井ユウヤ内野手の連続二塁打で2点を先制した。8回に楽天の阪上翔也外野手の適時二塁打などで追い付かれるも、9回2死一、二塁から金田優太内野手がサヨナラの適時内野安打を放った。楽天は先発の伊藤樹投手が好投し、武藤敦貴外野手らが奮闘するも一歩及ばなかった。

ファイターズ鎌ケ谷スタジアムでの日本ハムーDeNAは、1-6で日本ハムが逆転負けを喫した。先発の柴田獅子投手は5回無失点の好投。5回に藤森海斗捕手の適時打で先制するが、7回に菊地大稀投手と代わった福田俊投手が計4失点。8回にも加藤大和投手が2点を失い突き放された。

CAR3219フィールドでの西武ーオイシックス新潟は、4-7で西武が敗戦。先発の狩生聖真投手は5回3失点。打線は3回に野田海人捕手、佐藤太陽内野手の連打から福尾遥真内野手の適時打で逆転し、4回に村田怜音内野手のソロで勝ち越したが、リリーフ陣が3被弾と崩れた。9回に横田蒼和内野手、牧野翔矢捕手の連打から福尾の犠飛で1点を返し、高松渡内野手も二塁打で続いたが反撃はここまでだった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）