中沢元紀、4歳当時のやんちゃな幼少期ショット公開「小さい頃から可愛い」「面影ある」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】俳優の中沢元紀が5月5日、自身のInstagramを更新。幼少期ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳朝ドラ俳優「やんちゃ感がたまらない」4歳当時の幼少期ショット
中沢は「＃中沢くん4歳」「＃こどもの日」とハッシュタグを添えて、自身の幼少期ショットを投稿。新幹線のホームでリュックを背負ったまだあどけない中沢が、ベロを出しておどけた表情を見せている。写真には「2004 07 5」と撮影日が入っており、22年前の写真であることが伺える。
また「今夜22時から『時すでにおスシ！？』第5話放送です！」ともつづり、自身が出演する女優の永作博美が主演を務めるTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）について告知している。
この投稿には「小さい頃から可愛い」「面影ある」「やんちゃ感がたまらない」「表情が愛らしい」「癒やされる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳朝ドラ俳優「やんちゃ感がたまらない」4歳当時の幼少期ショット
◆中沢元紀、やんちゃな幼少期ショット公開
中沢は「＃中沢くん4歳」「＃こどもの日」とハッシュタグを添えて、自身の幼少期ショットを投稿。新幹線のホームでリュックを背負ったまだあどけない中沢が、ベロを出しておどけた表情を見せている。写真には「2004 07 5」と撮影日が入っており、22年前の写真であることが伺える。
◆中沢元紀の投稿に反響
この投稿には「小さい頃から可愛い」「面影ある」「やんちゃ感がたまらない」「表情が愛らしい」「癒やされる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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