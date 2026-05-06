【ヒロアカ】「でふぉフィグ!」第二弾登場! - 爆豪や上鳴がラインナップ
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「でふぉフィグ! 僕のヒーローアカデミアキーホルダーVol.2」を2026年4月（4月20日週発売）より発売する。全4種で価格は400円。
2026年4月（4月20日週発売）発売「でふぉフィグ! 僕のヒーローアカデミアキーホルダーVol.2」(全4種・400円)
「でふぉフィグ! 僕のヒーローアカデミアキーホルダーVol.2」は、タカラトミーアーツの人気デフォルメシリーズ「でふぉラバ。」のイラストを使用した、アニメ『僕のヒーローアカデミア』のフィギュア第2弾。一緒におでかけしたくなるキーホルダー仕様で、バッグやリュックなどに付けて楽しめる。本体サイズは約5cm。
○ラインナップ
爆豪 勝己
上鳴 電気
瀬呂 範太
相澤 消太
2026年4月（4月20日週発売）発売「でふぉフィグ! 僕のヒーローアカデミアキーホルダーVol.2」(全4種・400円)
「でふぉフィグ! 僕のヒーローアカデミアキーホルダーVol.2」は、タカラトミーアーツの人気デフォルメシリーズ「でふぉラバ。」のイラストを使用した、アニメ『僕のヒーローアカデミア』のフィギュア第2弾。一緒におでかけしたくなるキーホルダー仕様で、バッグやリュックなどに付けて楽しめる。本体サイズは約5cm。
○ラインナップ
爆豪 勝己
上鳴 電気
瀬呂 範太
相澤 消太