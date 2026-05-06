大型連休を秋田で過ごした人のUターンラッシュが6日も続いています。秋田空港を出発する空の便は一部を除いて終日、ほぼ満席となっていて、家族や友人との別れを惜しむ人の姿が見られました。



最大12連休の大型連休も終盤に入り、各交通機関ではUターンラッシュが続いています。秋田空港を出発する空の便は6日、一部を除いて終日、ほぼ満席となっています。





記者「何が楽しかった？」女の子「ホテルに泊まったの。ごはんいっぱい食べたりお風呂入った。」記者「ゴールデンウィークは何が楽しかったですか？男の子「ホテル。」家族や友人と楽しい時間を過ごした大型連休。秋田空港では別れを惜しむ人の姿が見られました。記者「なにか約束された？」女性「ちょっと言葉遣いね。お兄ちゃんのこと呼び捨てするからちゃんとね、ちゃんでもさんでもつけなきゃいけないよって。会うのは2年ぶりですね喜んでました あっちの男鹿のGAOに連れていってシロクマ見たりしてすごい喜んでもらって帰りたくないって言ってました。」女の子「おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に色んなところ遊びに行ったりしました。」記者「どこに行った？」「ふるさと村。」記者「滑り台とか滑った？」女の子「怖くてできませんでした。」男性「いつもはお盆に帰ってきてたんだけど、今回うまく切符がとれた。孫っていうのは楽しみなもんですからちょっとはしゃいだゴールデンウィークでした。」6日は東京行きの秋田新幹線も終日ほぼ満席となっています。大型連休も終盤、見送る人も、見送られる人も、また会える日を楽しみにそれぞれの日常へと戻っていきます。