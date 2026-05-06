日本代表チームの強化に携わり、森保一監督（５７）をそばで支える山本昌邦ナショナルチームダイレクター（ＮＤ、６８）が４日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じ、森保監督の選手から信頼される人間性やマネジメント力について語った。全体ミーティング前にベンチから外れた選手に個別で説明を行う気遣いや、食事会場などで選手と１対１で対話する姿勢を「聞く天才」と評す。「和で戦う」森保流リーダーシップで選手の力を最大限引き出し、６月１１日開幕の本大会で世界一へ挑む。（取材・構成＝岩原 正幸）

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２３年２月から森保ジャパンを支える山本ＮＤ。３年以上、森保監督を間近でサポートし「みんなでつないで勝つ」という言葉が印象に残っているという。

「スタメンも大事だが、ベンチにいる人はもっと大事。ベンチスタートの人が試合を決めるのが今の日本代表だと思います。『３チーム分くらいの戦力が必要だ』と監督も言っている。一試合の中でどうつないで崩しきるか。それをやれるメンバーだと、ここまでの準備、過程を見て思います」

森保監督以下コーチングスタッフは常時、１００人以上と言われる代表候補を含む「ラージグループ」の選手たちを映像を通じてチェックする。

「いつ寝てるのかなと思うくらい。本当に試合をよく見てもらっている。代表活動で（やり方を）直接伝えられる機会は限られる。そこで全体の層を厚くするというところで、試したかった選手をしっかり呼んでチェックしている。また、（合宿後は）個別に（スタッフが）映像を渡したり、選手に成長のために必要なものを丁寧にフィードバックしています」

１５日に２６人のＷ杯の代表発表を控える中、メンバー選考の結論を出す時間は刻一刻と迫る。

「最後は監督が、何が正解か分からないようなものを決断しなければならない。Ｗ杯という限られたタイミングでどういう選手たちがベストなのか。最後の最後までコーチたちと詰めて、悩むところだと思います」

森保監督は、世界が「個」なら、日本は「和で戦う」と口にする。代表合宿後には可能な限り、各リーグの所属クラブへ戻る選手たちを宿舎で見送るなど、選手を最大限リスペクトする森保監督の姿を山本ＮＤは「聞く天才」と評する。

「例えば、（公式戦の）メンバーから外れる選手にはミーティングの前に個別で丁寧に理由を説明しているようです。心を整理した上でミーティングに来られるようにと。一人一人の心に配慮して、大切に向き合っています。選手の感情をマネジメントし、監督が選手の自尊心を傷つけるようなことは全くありません」

指揮した第１期（１８〜２２年）では練習の指揮を自ら執ることが多かった森保監督。第２期（カタールＷ杯後）はコーチ陣も増え、より指導を任せられる体制になったことも大きいという。

「食事会場でもミーティング後でも、選手に『ちょっと』と声を掛け、（監督と選手の）２人で話している姿をよく見ます。そういう（対話の）時間が取れる仕組みになったのも大きい。コーチングスタッフを増やして役割分担して、任せられる部分が増えた。ここが今の日本の強み。そのくらい（変化があり）良くなるんだから、もっと細部にこだわった方がいいと（ＮＤの立場で）常に考えています。Ｗ杯は（ＰＫ戦など）ほんの少しの差で勝ち負けが決まる世界だから」

ブラジル、イングランドのＷ杯優勝経験国にも親善試合で勝ち、本大会ではライバル国もこれまで以上に日本を警戒して臨んでくる。

「全ての戦い方ができないと。引かれた相手も崩さないといけない。相手、特徴の違うチームにどう勝利するか、準備しておかなければいけない。終わった時にほぼ全員がピッチに立ってプレーしたというくらいの総合力で戦うのがＷ杯優勝への道だと思います」

◆森保ジャパンのコーチ 第１次（２０１８年〜２２年）では横内昭展氏、上野優作氏、斉藤俊秀氏、松本良一氏（フィジカル部門）、下田崇氏（ＧＫ）の５人（他にテクニカルスタッフ）が支えた。斉藤、松本、下田各コーチが留任し、第２次の２３年からは名波浩氏、前田遼一氏が加わり、２４年８月からは長谷部誠氏、今年４月に中村俊輔氏がスタッフ入りし、７人体制となった。また、第１次で直接指導型だった指揮官のマネジメントも、各コーチに任せる分業制を採用し、見守り型の傾向が強い。

【ナショナルチームダイレクター（ＮＤ）の役割】年代別代表を含めた日本代表の調整役で、スムーズなチーム運営に尽力する。Ａ代表では選手の所属クラブとコミュニケーションを取り、円滑な招集につながる信頼関係を築くことが重要な役割。また、チーム内で問題が起きた時には率先して解決へ導く。対戦国の協会幹部らへの対応など、日本代表の「顔」としての役回りもある。過去には、関塚隆氏（元ロンドン五輪男子代表監督）らが務めた。他国では２０１４年ブラジルＷ杯で優勝したドイツ代表ダイレクターのオリバー・ビアホフ氏（元同国代表ＦＷ）が有名で、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）も、役職設置を推奨している。

◆山本 昌邦（やまもと・まさくに）１９５８年４月４日、静岡・沼津市生まれ。６８歳。日大三島高―国士舘大を経て、８１年からヤマハ発動機サッカー部（現・磐田）でＤＦとして活躍し、８７年から同部コーチに就任。各世代の日本代表コーチ、監督を経験。０２年日韓Ｗ杯ではＡ代表コーチ、０４年アテネ五輪代表では監督。０４年１１月から０６年途中まで磐田の監督を務めた。２３年からナショナルチームダイレクター、昨年１０月からは技術委員長を兼任する。代表通算４試合。