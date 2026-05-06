開催：2026.5.6

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 3 - 11 [ツインズ]

MLBの試合が6日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとツインズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。

1回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 6球目を打ってセカンドゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでナショナルズ得点 WSH 1-0 MIN

2回表、8番 ブルックス・リー 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 WSH 1-2 MIN

4回表、8番 ブルックス・リー 初球を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーがエラーでツインズ得点 WSH 1-3 MIN、9番 ロイス・ルイス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでツインズ得点 WSH 1-4 MIN、2番 トレバー・ラーナック 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 WSH 1-6 MIN

5回裏、3番 カーティス・ミード 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 2-6 MIN

7回表、4番 ジョシュア・ベル 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 WSH 2-7 MIN

7回裏、1番 ジェームズ・ウッド 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 3-7 MIN

8回表、1番 バイロン・バクストン 初球を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでツインズ得点 WSH 3-10 MIN

9回表、8番 ブルックス・リー 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 WSH 3-11 MIN

試合は3対11でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのタジ・ブラッドリーで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はナショナルズのケード・カバリで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-06 10:38:11 更新