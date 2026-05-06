人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが６日、Ｘを更新。ＹｏｕＴｕｂｅｒを目指す人へ「本業として見据えるのはあまりおすすめしない」と助言した。

前日は人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのなこなこカップルとして人気を博したこーくんと、モデルのなごみ夫婦が離婚を発表。ヒカルは「ＹｏｕＴｕｂｅｒが次々と解散だったり引退だったり離婚だたりで居なくなっていく」と切り出し「同じ時期に始めた人気ＹｏｕＴｕｂｅｒの大半はもう活躍していない どんどん消えていく」とつぶやいた。

「成功してしまえば楽な仕事ではあると思うけど、その成功を継続させることはそこそこシビア」とも指摘し「若い子でＹｏｕＴｕｂｅｒになりたい！って子が多いと聞くけど、今の時代にＹｏｕＴｕｂｅを本業として見据えるのはあまりおすすめしない」とした。

「なにか別の軸があってそれを広めるためにＹｏｕＴｕｂｅを利用するとかの方が勝ち筋があると思う」とも助言し「ＹｏｕＴｕｂｅだけをしてると毎回の投稿に一喜一憂してメンタルが保てない人が多い」とも指摘した。

そのため本業があればＹｏｕＴｕｂｅの数字に振り回されにくいとし「１２年間経ってもまだ生き残っている数少ないトップＹｏｕＴｕｂｅｒからの経験に基づく情報でした。よかったら参考にしてください」と結んでいた。