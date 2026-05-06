世界一賢い犬種といわれているボーダーコリー。そんなボーダーコリーの賢すぎる『ごまかし方』が話題に。

飼い主さんから話を聞かれているわんちゃんのあまりにも人間らしい反応には、「人間と一緒ですねｗ」「すごく分かりやすく知らないフリしてるｗ」と驚きと笑いが巻き起こることに。投稿は再生回数4万回を突破し、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：ゴミ箱を壊した犬→『これは何？』と事情聴取をした結果…あまりにも人間すぎる『表情』】

パパから事情聴取を受けるペロちゃん

TikTokアカウント『ペロロザウルス』に投稿されて話題となっているのは、いたずらをしてしまい、パパに事情聴取を受けているわんちゃんの光景。

ある日、ボーダーコリーのペロちゃんは、パパの前に座ってパパの手の中にあるものを見つめていたそう。それは…壊れてしまったゴミ箱の破片！

どうやら、ペロちゃんは壊れてしまったゴミ箱について何か知らないかとパパに事情聴取を受けていたようです。

現場の状況やゴミ箱の壊れ方から、パパは犯人がペロちゃんであると目星をつけているご様子。はたして、ペロちゃんの反応は…？

『知らんぷり』で黙秘！

壊れてしまったゴミ箱について何か知らないかパパに聞かれたペロちゃん。するとペロちゃんは、ゴミ箱の破片からぷいっと目を背けて知らんぷりを始めたそう。

どうやらペロちゃんはゴミ箱を見ていると気まずい気持ちになってしまうご様子。この反応から、犯人はペロちゃんで間違いないようです。

その後もペロちゃんに話を聞くパパですが、ペロちゃんはパパから視線を外してだんまりを突き通していたとのこと。そんな分かりやすすぎるペロちゃんの光景に、思わずクスッとしてしまいます。

完全に分かっている顔が可愛いと絶賛

パパに事情聴取をされて黙秘を続けるペロちゃん。その表情からは、まずいことをしてしまったという感情がにじみ出ていたそう。

時折ママの方に視線を送ってみたり、事情聴取をするパパの方を気まずそうにチラリと見たり。

その姿は自分が悪いことをしてしまったと分かっているようです。

普段はとてもお利口なペロちゃんですが、たまにはわんちゃんらしいイタズラをしてしまうことも。そんな様々な顔を見せてくれるペロちゃんから、今後も目が離せません。

パパに事情聴取をされるペロちゃんの光景には、「完全に知らんぷりしてて可愛すぎる（笑）」「『やべぇ…』の顔してるｗ」「話の内容わかってやってるねｗ」と、温かな笑いが寄せられることに。

TikTokアカウント『ペロロザウルス』では、そんな人間そっくりな反応を見せてくれるペロちゃんと家族の楽しい日々が綴られていますよ。

ペロちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ペロロザウルス」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。