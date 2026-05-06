ひろゆき、40〜50代の“老後の孤独”問題に持論「コミュ力より大事なことがある」
―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］―
就職氷河期世代はこれまでの人生においてさまざまな困難を乗り越えてきたわけだが、40-50代になって改めて向き合う難問が「人間関係」だ。将来不安から必要以上に貯蓄を追い求めてしまう彼らに、同世代のひろゆき氏がシンプルな指針を示す。
◆老後に孤独にならない人は「相手に興味を持つ」大切さを知っている
お金があれば多くのトラブルや不安は回避できます。病気になっても休めるし、家電が壊れたら買い替えられる。でも、お金があっても幸せは買えません。実際、多くのしんどいトラブルは、お金よりも人間関係だったりします。孤独とか裏切りとか摩擦とか気疲れとか。この手のトラブルはお金では表面上の解決しかできないことが多いです。
しかも中年になると人間関係が固定化されぎみなので若い頃のように気軽に環境を変えるのも困難。だからこそ、人間関係は幸福度に大きく関係すると思うのです。
人は社会的な動物なので「孤独が平気」という特別な人を除いて、人との関わりが必要です。でも、コミュ力があって交流の数を増やせば、そういう親密な人が見つかるとは限りません。コミュ力と親密さは別物で、コミュ力が高い人は知り合いが多いものの、嫌われるのを恐れて八方美人になりがちなので、「嫌われないけど深くもならない」という状態も多々あります。
個人的な見解ですが、孤独を回避するために必要な存在は、「気を使わなくても不快にならない関係」の相手です。例えば、2人で車に乗っていて無言の状態が続いても気まずくないような“空気感”を共有できる存在ですね。
◆自分に興味を持つ人を、むげにする人は少ない
僕は中学生の頃、よく知らない同級生の家に「どんなところに住んでいるのか知りたい」とついていったことがあります。いま考えるとヤバい行動ですが、意外と嫌がられなかったのですね。それを大人になってなんでか考えてみると「人は、自分に興味を持ってくれる人をむげにすることは少ない」ということじゃないかと。
そう考えると、人間関係で重要なのは、コミュ力というよりも“相手に興味を持つこと”だと思うのです。
例えば、相手の好きな映画を教えてもらったら、それを観て感想を伝えたら相手はどう感じるか？ 2時間かけて映画を観るという行為そのものが、「あなたの価値観を尊重しています」というメッセージに繋がりますよね。ラーメンでも旅行でも趣味でもいいのですが、相手のオススメに一度乗ってみるわけです。それが自分に合わなかったとしても、世界は少し広がるし、相手との距離も縮まります。
人間関係は価値観の重なりで深まります。もちろん価値観がすべて一致する人なんていないのですが、重なる部分が多い相手とは自然と居心地がよくなるものです。
これは大人に限った話ではないですが、少人数でも良い人間関係を構築するためには、無理をして好かれようとするよりも、相手に興味を持つほうがいいってことです。年老いていくなかで、一緒にいて疲れない、無理をしなくていい、価値観の一部が自然と重なる……そんな人はかなり希少な存在です。パートナーとか親友といわれるものになる気がしているのです。
その関係は、特別な才能ではなく、ちょっとした“興味”から始まるのだと思うし、そういう人を見つけることが、生きていくうえで結構大きなポイントだと思うわけですよ。
構成・撮影／杉原光徳（ミドルマン）
―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］―
【ひろゆき】
西村博之（にしむらひろゆき）1976年、神奈川県生まれ。東京都・赤羽に移り住み、中央大学に進学後、在学中に米国・アーカンソー州に留学。1999年に開設した「２ちゃんねる」、2005年に就任した「ニコニコ動画」の元管理人。現在は英語圏最大の掲示板サイト「4chan」の管理人を務め、フランスに在住。たまに日本にいる。週刊SPA!で10年以上連載を担当。新刊『賢い人が自然とやっている ズルい言いまわし』
就職氷河期世代はこれまでの人生においてさまざまな困難を乗り越えてきたわけだが、40-50代になって改めて向き合う難問が「人間関係」だ。将来不安から必要以上に貯蓄を追い求めてしまう彼らに、同世代のひろゆき氏がシンプルな指針を示す。
◆老後に孤独にならない人は「相手に興味を持つ」大切さを知っている
しかも中年になると人間関係が固定化されぎみなので若い頃のように気軽に環境を変えるのも困難。だからこそ、人間関係は幸福度に大きく関係すると思うのです。
人は社会的な動物なので「孤独が平気」という特別な人を除いて、人との関わりが必要です。でも、コミュ力があって交流の数を増やせば、そういう親密な人が見つかるとは限りません。コミュ力と親密さは別物で、コミュ力が高い人は知り合いが多いものの、嫌われるのを恐れて八方美人になりがちなので、「嫌われないけど深くもならない」という状態も多々あります。
個人的な見解ですが、孤独を回避するために必要な存在は、「気を使わなくても不快にならない関係」の相手です。例えば、2人で車に乗っていて無言の状態が続いても気まずくないような“空気感”を共有できる存在ですね。
◆自分に興味を持つ人を、むげにする人は少ない
僕は中学生の頃、よく知らない同級生の家に「どんなところに住んでいるのか知りたい」とついていったことがあります。いま考えるとヤバい行動ですが、意外と嫌がられなかったのですね。それを大人になってなんでか考えてみると「人は、自分に興味を持ってくれる人をむげにすることは少ない」ということじゃないかと。
そう考えると、人間関係で重要なのは、コミュ力というよりも“相手に興味を持つこと”だと思うのです。
例えば、相手の好きな映画を教えてもらったら、それを観て感想を伝えたら相手はどう感じるか？ 2時間かけて映画を観るという行為そのものが、「あなたの価値観を尊重しています」というメッセージに繋がりますよね。ラーメンでも旅行でも趣味でもいいのですが、相手のオススメに一度乗ってみるわけです。それが自分に合わなかったとしても、世界は少し広がるし、相手との距離も縮まります。
人間関係は価値観の重なりで深まります。もちろん価値観がすべて一致する人なんていないのですが、重なる部分が多い相手とは自然と居心地がよくなるものです。
これは大人に限った話ではないですが、少人数でも良い人間関係を構築するためには、無理をして好かれようとするよりも、相手に興味を持つほうがいいってことです。年老いていくなかで、一緒にいて疲れない、無理をしなくていい、価値観の一部が自然と重なる……そんな人はかなり希少な存在です。パートナーとか親友といわれるものになる気がしているのです。
その関係は、特別な才能ではなく、ちょっとした“興味”から始まるのだと思うし、そういう人を見つけることが、生きていくうえで結構大きなポイントだと思うわけですよ。
構成・撮影／杉原光徳（ミドルマン）
―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］―
【ひろゆき】
西村博之（にしむらひろゆき）1976年、神奈川県生まれ。東京都・赤羽に移り住み、中央大学に進学後、在学中に米国・アーカンソー州に留学。1999年に開設した「２ちゃんねる」、2005年に就任した「ニコニコ動画」の元管理人。現在は英語圏最大の掲示板サイト「4chan」の管理人を務め、フランスに在住。たまに日本にいる。週刊SPA!で10年以上連載を担当。新刊『賢い人が自然とやっている ズルい言いまわし』