敵地レイズ戦に「3番・三塁」で先発

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手が5日（日本時間6日）、敵地レイズ戦に「3番・三塁」で先発出場。初回に今季10号ソロを放った。これで直近5戦5発の量産態勢に。ファンも驚きの声を上げている。

ゴールデンウィーク最終日の日本に、いいニュースを届けた。岡本は初回2死の第1打席で、相手先発ラスムセンの直球をはじき返した。力負けせず右中間席へ叩き込む今季10号先制ソロ。パワーを見せつけ、メジャー1年目で2桁本塁打に到達した。

これで1日（同2日）のツインズ戦で2本塁打を放ってから、5戦5発。年間45本塁打ペースとした。X上のファンからは「朝からグッドニュース」「岡本と村上の適応能力が高すぎてエグい」「30本いけんじゃね？」「序盤でまさかここまで打つとは……」「the 広角打法」「これまじで村上抜くんじゃね？？？」などと驚きの声が上がった。

メジャー全体では現時点で村上宗隆（ホワイトソックス）とアーロン・ジャッジ（ヤンキース）が14本塁打でトップに立っている。



（THE ANSWER編集部）