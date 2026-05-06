サビ前のハイキックが話題！Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」YouTube再生回数1,000万回を突破

動画：1,000万回再生を突破した「盛れ！ミ・アモーレ」

ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・Juice=Juiceの話題曲「盛れ！ミ・アモーレ」の累計再生回数が、YouTubeにおいて1,000万回を突破した。

■SNS関連動画の総再生は約6億回！加速する“盛れミ旋風”

“盛れミ旋風”ともいわれるヒットを記録している「盛れ！ミ・アモーレ」は、2025年10月8日にリリースされた楽曲で、ミュージックビデオ公開後、TikTokを中心にじわじわと注目を集め、楽曲を使用した投稿が加速度的に増加。現在では、SNS関連動画の総再生回数が約6億回を突破するほどの大バズりへと発展した。

耳に残るフレーズと、メンバーの圧倒的なパフォーマンスが相乗効果を生み、ファンのみならず幅広い世代を巻き込んだ一大ムーブメントへ。特に、TikTokにおいてはサビ前の《油断できないわ シャッターチャンス》という歌詞に合わせた華麗でキレのあるハイキックが話題を呼び、多くのアーティストやタレントをはじめ、老若男女問わず振り動画を投稿するなど、社会現象ともいえる広がりを見せている。

公開から勢いを落とすことなく、ついに1,000万回という記録を達成した。

■6月には「盛れ！ミ・アモーレ」を含む、新EP『MORE! MORE! EP』をリリース

この追い風を受け、2026年6月24日には待望の新EP『MORE! MORE! EP』の発売が決定している。

本作には、1,000万回再生を突破した「盛れ！ミ・アモーレ」をはじめ、ライブで絶大な人気を誇り音源化が切望されていた「BLOODY BULLET」や「甘えんな」を初収録。さらに広瀬香美プロデュースによる新録曲を含む、現在のJuice=Juiceの輝きを詰め込んだ全6曲が収録される。

また、ボーナストラックとして現体制11人によるメンバー紹介ソング「GIRLS BE AMBITIOUS! 2026」のライブテイクが収録されることも、ファンにとって見逃せないポイントだ。

■Juice=Juiceは現在春ツアーの真っただ中！

現在、Juice=Juiceは春ツアー『Juice=Juice LIVE TOUR 2026 UP TO 11』の真っ只中であり、5月26日・27日にはツアーの集大成として、ぴあアリーナMMでの2日間公演を控えている。

グループとしての結束力をさらに高め、次なるステージへと駆け上がるJuice=Juice。さらなる高みを目指して突き進む彼女たちのこれからの活躍に、ぜひ注目してほしい。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

NEW EP『MORE! MORE! EP』

【収録内容】

01. クラクラ・クライマックス

02. 盛れ！ミ・アモーレ

03. 結論から言ってちょうだい

04. 甘えんな

05. BLOODY BULLET

06. ギラめきな！

＜ボーナストラック＞

・GIRLS BE AMBITIOUS! 2026（LIVE Ver.）

■ツアー情報

『Juice=Juice LIVE TOUR 2026 UP TO 11』

05/06（水・祝）東京・Zepp DiverCity（TOKYO）※2部制

05/09（土）京都・京都FANJ ※2部制

05/13（水）東京・ J:COMホール八王子

05/16（土）大阪・NHK大阪ホール ※2部制

『Juice=Juice Concert 2026 UP TO 11 MORE！』

05/26（火）神奈川・ ぴあアリーナMM

『Juice=Juice Concert 2026 UP TO 11 MORE！ MORE！』

05/27（水）神奈川・ぴあアリーナMM