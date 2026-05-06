陸上・静岡国際

陸上の静岡国際は3日、静岡・エコパスタジアムで行われ、女子400メートルで青木アリエ（日体大4年）が53秒60で日本人トップの2位だった。1年前には、日本記録を上回るタイムをマークし、注目を集めた大会。地元・静岡に凱旋し、堂々の走りを見せた。

元気な姿で戻ってきた。雨がパラパラと降り始める中、登場した青木。前半は落ち着いた走りで、後半に追い上げた。観客の声援を受け、最後まで力走。海外選手に次ぐ2着でフィニッシュした。「地元開催だし、去年のタイムもあるので、絶対に出たかった。落ち着いて走れたと思う」。トレードマークのサングラスを外すと、表情は明るかった。

大会1週間前に溶連菌に感染。高熱で4日間寝込み、まだ復調途上にある。53秒台ながら「コンディションが良くない中ではいいタイム」と頷く。「これ以上タイムを落とすことなく、上を目指したい」とまだ始まったばかりのシーズンへ意気込んだ。

1年前、この大会で驚異のタイムを叩き出した。日本記録を0.04秒上回る51秒71を記録。当時はペルー国籍だったため、日本記録にはならなかったが、大記録と共に、「フロレス・アリエ」の名が一躍広まった。

翌6月に日本国籍を取得。初出場した日本選手権は、大会前に右手人さし指を骨折するアクシデントがありながら3位に入った。「青木アリエ」に改名し、9月の東京世界陸上混合4×400メートルリレーで初めて日の丸を背負った。

しかし、本番はメンバー落ちで走れず。「初めて心の底から『陸上を辞めてもいいんじゃないかな』と思った」と引退もよぎるほどだった。オフの1か月は、帰省したり、旅行したりとリフレッシュし、陸上への思いを再確認。「今日はみんなには『元気になったね』って言われることが多かった」と笑顔を見せた。

もともと大きな目標は決めない性格だが、頼もしい発言もあった。

「大会をこなして記録がついてきたら、（9月の）アジア大会の3位以内を目標に頑張りたい。（5月21日開幕の）関東インカレは100、200、400メートルに出場して、プライドって言うとあれですけど、400で勝負していきたい」

大学最後のシーズン。ここから調子を上げていく。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）