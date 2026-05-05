BE:FIRSTが、3月20日(金・祝)に京都・平安神宮で開催された＜平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live＞より、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を公開した。

平安神宮が創建百三十年という大きな節目を迎えることを祝い、その長い歴史と人々の祈りに敬意を表して行われた本公演 。朱色に浮かび上がる幻想的な拝殿をバックに、一夜限りの特別なパフォーマンスが披露され、そのラストを飾ったのが「BE:FIRST ALL DAY」だ。

なお、今回公開された平安神宮での奉納スペシャルライブの模様は7月1日(水)に発売される10枚目のシングル「Missing」のLIVE盤・BMSG MUSIC SHOP限定盤に全編収録される。

5月6日(水)に発売を迎える9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」には、表題曲「BE:FIRST ALL DAY」に加え、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーの新曲「Rondo」、ファミリーマートクリスマスタイアップソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」の全4曲を収録。LIVE盤には2025年9月に開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMusic VideoとBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録された豪華な内容となっている。

「BE:FIRST ALL DAY」

2026年5月6日(水)発売

詳細：https://befirst-sp.com/befirst-allday/

予約：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY BE:FIRST ‘BE:FIRST ALL DAY’

Written by SKY-HI, David Arkwright, Grant Boutin, Will Jay

Produced by SKY-HI, Grant Boutin CD収録内容（全形態共通）

1.BE:FIRST ALL DAY

2.Rondo

3.街灯

ファミリーマートクリスマスタイアップソング

4.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜 ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・映像収録内容

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13

01.GRIT

02.Mainstream

03.Secret Garden

04.Set Sail

05.Brave Generation

06.Boom Boom Back

07.Great Mistakes

08.Sailing

09.Bye-Good-Bye

10.夢中

映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】 ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・映像収録内容

1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2.街灯 -Music Video-

3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

4.街灯 -Music Video Behind The Scenes- ================ 【SG(スマプラ対応)】

価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック 映像収録内容

1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2.街灯 -Music Video-

3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-

4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

5.街灯 -Music Video Behind The Scenes- ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13

01.GRIT

02.Mainstream

03.Secret Garden

04.Set Sail

05.Brave Generation

06.Boom Boom Back

07.Great Mistakes

08.Sailing

09.Bye-Good-Bye

10.夢中

映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】

「Missing」

発売日 : 2026/07/01

レーベル : B-ME ================

CD収録内容（全品番共通）

1.Missing

2.タイトル未定

3.Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜 【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \5,445 (税込) \4,950 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \5,445 (税込) \4,950 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・映像収録内容

平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮

1.New Chapter

2.BF is…

3.GRIT

4.Secret Garden

5.Brave Generation

6.Boom Boom Back

7.Mainstream

8.Masterplan

9.Don’t Wake Me Up

10.Sailing

11.Great Mistakes

12.Blissful

13.Bye-Good-Bye

14.夢中

15.I Want You Back

16.BE:FIRST ALL DAY ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,420 (税込) \2,200 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,420 (税込) \2,200 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・映像収録内容

1.Missing -Music Video-

2.Missing -Music Video Behind The Scenes- ================ 【SG(スマプラ対応)】

価格 : \1,595 (税込) \1,450 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \8,195 (税込) \7,450 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \8,195 (税込) \7,450 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック ・映像収録内容

Music Video

1.Missing -Music Video-

2.Missing -Jacket Shooting Behind The Scenes-

3.Missing -Music Video Behind The Scenes- LIVE 01

平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮

1.New Chapter

2.BF is…

3.GRIT

4.Secret Garden

5.Brave Generation

6.Boom Boom Back

7.Mainstream

8.Masterplan

9.Don’t Wake Me Up

10.Sailing

11.Great Mistakes

12.Blissful

13.Bye-Good-Bye

14.夢中

15.I Want You Back

16.BE:FIRST ALL DAY LIVE 02

D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026

1.GRIT

2.Mainstream

3.Secret Garden

4.Stare In Wonder

5.Sapphire

6.Don’t Wake Me Up

7.I Want You Back

8.BE:FIRST ALL DAY

9.Want it (SHUNTO)

©NTV ================ BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース

[販売期間：2026/5/11（月）23:59まで] 【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズA

価格 : \3,795 (税込) \3,450 (税抜)

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

同梱：CD+グッズ : クリアバングルA(オリジナル集合トレーティングカード付き) 【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズB

価格 : \3,795 (税込) \3,450 (税抜)

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

同梱：CD+グッズ : クリアバングルB (オリジナル集合トレーティングカード付き)

＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞

2026年5月16日(土) OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

2026年5月17日(日) OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

詳細：https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/