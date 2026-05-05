フジテレビドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」に出演している女優の早瀬憩(18)が、撮影合間のオフショットを公開した。



【写真】カメラを見つめてニコッ 制服ショットがまぶしすぎる

早瀬は「第3話」から若狭水産高校2期生、宮井恵役で出演している。4日に更新したインスタグラムで「『サバ缶、宇宙へ行く』第4話 ご視聴ありがとうございました。1期生からのバトンを引き継ぎました！地域の人達にも協力してもらって、宇宙に近づいたと思ったら学校が… 夢を繋ぎたい!!来週もぜひご覧ください 実際にみんなでサバをさばきながら撮影しました @sabauchu_fujitv #さばうちゅ #早瀬憩」と投稿した。



早瀬演じる宮井は、成績優秀ながら高校受験で挫折を経験し、第一希望ではない水産高校に進学。夢や目標を見つけられずにいるという設定。4日に放送された第4話では役柄上あまり笑顔はなかったが、オフショットでは笑顔いっぱい。ドラマ視聴者から「憩ちゃん、凄く良かった。今後が凄く楽しみです」「今日も熱かったですよ!!第５話も楽しみです」「キャラメル嬉しすぎます 次回も楽しみにしてます」などと今後の展開を楽しみにする声が多く届いた。



（よろず～ニュース編集部）