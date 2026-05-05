5月4日、特別番組『今夜復活！！ 8時だョ！ 全員集合』（TBS系、以下『全員集合』）が放送された。ゴールデンウイークに伝説の番組が復活し、喜ぶ視聴者も多かったが、番組の演出に不満を持たれているようだ。

言わずと知られた「ザ・ドリフターズ」（以下、ドリフ）の人気番組は、2024年9月から『今夜復活！！』シリーズのスペシャル企画として不定期で放送されている。

「今回は、全803回のなかから厳選したコント20選が放送されました。第1回の公開収録がおこなわれた三鷹市公会堂に親子約300人が集合し、コントを視聴。さらに、現在放送中のTBSドラマから俳優陣も参加し、『時すでにおスシ！？』の松山ケンイチさんと永作博美さん、『田鎖ブラザーズ』の染谷将太さんと岸谷五朗さん、日曜劇場『GIFT』から山口智子さんと円井（まるい）わんさんが出演しました」（スポーツ紙記者）

珠玉のコントが流れ、大盛況で幕を閉じたように見えた。しかし、放送中から、Xでは、

《ワイプはしょうがないとして、いちいちスタジオゲストの音声とかリアクションとか要らないんだよ》

《加トちゃんとかブーさんなら良いけどほかのゲストの声はいらないし、ワイプは我慢するからワンカットを入れ込まないで〜》

《ワイプだけなら我慢するけどスタジオゲスト丸々映したりそいつらの声流すの気が散って邪魔すぎて台無し》

など、演出に不満の声が聞かれていたのだ。

「ドリフのコントの放送中、ゲスト出演したタレントや観客の顔がワイプで映されていました。ワイプでタレントの表情が抜かれるだけでなく、彼らの笑い声や話し声が入ったり、その様子がワンカットとして差し込まれる場面がたびたびあったのです。

こうした演出は昨今のバラエティ番組ではめずらしくありませんが、完成度の高いドリフのコントだけ見たい層も多いため、“ワイプリアクション” が気になる人もいたのでしょう」（芸能記者）

2024年にスタートした復活特番も、今回でシリーズ第4弾となる。ただ、復活した『全員集合』の扱いに疑問を持たれていたという。

「毎回、ゲスト出演した俳優陣が、ドリフに関する短いエピソードトークを挟むのが恒例になっています。作品の告知も兼ねて出演しているため、こうしたコーナーを設けるのも必要なのでしょう。

ただ、2025年10月の放送では、『timeleszの時間ですよ』の告知も兼ねてtimeleszの原嘉孝さんと篠塚大輝さんが出演し、2人がドリフで人気を博した『鏡コント』に挑戦するコーナーがありました。SNSでは《ただ番宣の道具にされて悲しい》といった声もあがり、ドリフの伝説の番組が、“番宣” のように扱われたような印象を抱く視聴者もいたようです」（同前）

ワイプ演出は “チョットだけよ” でいいのかも……。