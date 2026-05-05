“ながら運転”の車が電柱に衝突　電柱根元からポッキリ　車道にたたきつけられ大きな炎　車は間一髪“直撃”回避　アメリカ

アメリカ・ワシントン州で車線をはみ出して前の車に衝突した後、電柱に突っ込む事故の様子がカメラに捉えられた。折れた電柱は車道側にたたきつけられ、近くにいた複数の車が巻き込まれる寸前だった。車は携帯電話の“ながら運転”をしていたとみられている。

対向車線にはみ出し“連続衝突”

アメリカ西部ワシントン州のシアトル近郊で撮影されたのは、電柱に車が衝突する瞬間だ。

前を走っていた黒い車が突然、ふらふらと車線をはみ出した次の瞬間、前の車に追突。車の部品が外れた。

車は止まらず、さらに電柱に衝突した。

折れた電柱が車に“あわや直撃”

電柱は根元から折れ、車道へ傾き始めていた。

そこには別の2台の車がいたが、電柱は奇跡的に2台を避けるように倒れた。ぶつかった車もギリギリのところで下敷きにならずに済んでいた。

路面にたたきつけられた電柱からは、黒い煙と炎が立ち上っていた。

警察によると、運転手は携帯電話を使用中で、いわゆる“ながら運転”をしていたという。けが人はいなかった。

（「イット！」 4月29日放送より）