堂本光一＆堂本剛が寄り添い並ぶオフショットに反響！「同じポーズでちょこんとしててかわいい」「くっついてるの愛おしい」「双子みたい」

【写真＆動画】堂本光一＆堂本剛『ZIP!』『グッド！モーニング』オフショット／「こどもの日」にちなんで幼少期にしていた遊びを発表／「またね」ジャケット写真＆MVオフショット

5月5日に新曲「またね」をリリースしたDOMOTO（堂本光一・堂本剛）が、同日放送の『ZIP!』（日本テレビ系）、『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）に出演。それぞれの番組公式SNSでオフショットが公開された。

■DOMOTO、穏やかな表情で並んだオフショット公開

『ZIP!』では、新曲「またね」のリリースインタビューに加え、名曲「愛のかたまり」の制作秘話を明かした。

オフショットでは、番組のロゴオブジェを前に堂本光一と堂本剛が並んでいる。

堂本光一は、さらりと流したミディアムヘアにグレーのジャケットを合わせたシックな装い。一方の堂本剛は、襟足長めのウェーブヘアにドッキングデニムジャケットをまとい、そろって前で手を組み、穏やかな表情を見せている。

また、『グッド！モーニング』でも単独インタビューを敢行。オフショットはレコーディングスタジオで撮影されたと思われ、重厚感ある背景の前で堂本光一と堂本剛が笑顔で並んでいる。

SNSでは「同じポーズでちょこんとしててかわいい」「くっついてるの愛おしい」「ビジュ良い」「つよしくんの服がおしゃれ」「双子みたいな雰囲気のおふたりかわいい」「美」といった声が寄せられている。

■Amazon Musicでは「こどもの日」にちなんで幼少期にしていた遊びを発表

■DOMOTO「またね」ジャケット写真＆MVオフショット