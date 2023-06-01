【今日の献立】2026年5月5日(火)「サラダ巻き寿司イクラのせ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サラダ巻き寿司イクラのせ」 「ホウレン草とカニカマの塩バター炒め」 「タケノコとシイタケのお吸い物」 の全3品。
今日は子供の日！ 子供に人気の巻き寿司にイクラをのせてちょっと贅沢に！
【主食】サラダ巻き寿司イクラのせ
巻き寿司の具はお好みのものでお楽しみ下さい！
調理時間：30分
カロリー：767Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
ご飯 (炊きたて)茶碗3杯分
作り置き甘酢 大さじ2
アボカド 1/2個
キュウリ (縦半分)1/2本 ＜ツナマヨ＞
ツナ (缶)70g
マヨネーズ 大さじ1
＜卵焼き＞
卵 2個
酒 小さじ2
砂糖 小さじ1.5
塩 少々
焼きのり 2枚
イクラ 適量 木の芽 適量 しょうゆ 適量
＜卵焼き＞の材料を混ぜ合わせる。卵焼き器を中火にかけ、分量外のサラダ油を薄くひいて卵液を流し込み、向こう側から巻き込んで、弱火で中までしっかり焼く。巻きすで巻いて形を整えながら冷まし、縦に2等分する。
2. 指で具を押さえながら、巻きすごと持ち上げ、手前のすし飯と向こう側のすし飯の端どうしを合わせ巻く。巻き終わりを下にして巻きすの上から両手で押さえ、形を整える。
3. 同様にもう1本巻き、食べやすい幅に切って器に盛る。切り口の上にイクラをのせ、木の芽を添える。お好みでしょうゆをつけて下さい。
器に盛る時に何切れかは切り口を上にして盛り付けるとイクラや木の芽がのせやすいです。
【副菜】ホウレン草とカニカマの塩バター炒め
ホウレン草は炒める前に少し水に浸しましょう！
調理時間：20分
カロリー：72Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
カニ風味カマボコ 5~6本 ＜調味料＞
顆粒スープの素 小さじ1/2~1
粗びき黒コショウ 少々
バター 10g
2. ホウレン草が少ししんなりしたらカニ風味カマボコを加え、さらに＜調味料＞の材料を加えてサッと炒め合わせ、器に盛る。
【スープ・汁】タケノコとシイタケのお吸い物
食感豊かなタケノコと香り高いシイタケのお吸い物です。
調理時間：10分
カロリー：38Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
キヌサヤ 4~6枚
だし汁 400ml
酒 大さじ1.5
みりん 大さじ1/2
塩 小さじ1/2
薄口しょうゆ 大さじ1/2
キヌサヤは筋を引き、塩を入れた熱湯でサッとゆでる。水に取って粗熱が取れたら、水気をきって斜め細切りにする。
今日は子供の日！ 子供に人気の巻き寿司にイクラをのせてちょっと贅沢に！
【主食】サラダ巻き寿司イクラのせ
巻き寿司の具はお好みのものでお楽しみ下さい！
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：767Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）＜寿司飯＞
ご飯 (炊きたて)茶碗3杯分
作り置き甘酢 大さじ2
アボカド 1/2個
キュウリ (縦半分)1/2本 ＜ツナマヨ＞
ツナ (缶)70g
マヨネーズ 大さじ1
＜卵焼き＞
卵 2個
酒 小さじ2
砂糖 小さじ1.5
塩 少々
焼きのり 2枚
イクラ 適量 木の芽 適量 しょうゆ 適量
【下準備】＜寿司飯＞を作る。ご飯に作り置き甘酢を切るように混ぜ、お皿、またはバットに広げて冷ます。アボカドは果肉をスプーン等で取り出し、幅1cmの棒状に切る。キュウリは縦半分に切る。＜ツナマヨ＞のツナは油をきってマヨネーズと混ぜ合わせる。
©Eレシピ
＜卵焼き＞の材料を混ぜ合わせる。卵焼き器を中火にかけ、分量外のサラダ油を薄くひいて卵液を流し込み、向こう側から巻き込んで、弱火で中までしっかり焼く。巻きすで巻いて形を整えながら冷まし、縦に2等分する。
©Eレシピ
【作り方】1. 巻きすに焼きのりをのせ、＜寿司飯＞の1/2量を軽くまとめ、焼きのりの向こう側4〜5cm位を残して全体に広げる。1/2量のアボカド、キュウリ、＜ツナマヨ＞、＜卵焼き＞をのせる。
©Eレシピ
2. 指で具を押さえながら、巻きすごと持ち上げ、手前のすし飯と向こう側のすし飯の端どうしを合わせ巻く。巻き終わりを下にして巻きすの上から両手で押さえ、形を整える。
©Eレシピ
3. 同様にもう1本巻き、食べやすい幅に切って器に盛る。切り口の上にイクラをのせ、木の芽を添える。お好みでしょうゆをつけて下さい。
©Eレシピ
器に盛る時に何切れかは切り口を上にして盛り付けるとイクラや木の芽がのせやすいです。
【副菜】ホウレン草とカニカマの塩バター炒め
ホウレン草は炒める前に少し水に浸しましょう！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：72Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ホウレン草 1/2束
カニ風味カマボコ 5~6本 ＜調味料＞
顆粒スープの素 小さじ1/2~1
粗びき黒コショウ 少々
バター 10g
【下準備】ホウレン草は根元を切り落とし、長さ4〜5cmに切って水に浸し、水気をきる。カニ風味カマボコは縦に裂く。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにバターを中火で熱し、バターが溶けたらホウレン草を加えて炒める。
©Eレシピ
2. ホウレン草が少ししんなりしたらカニ風味カマボコを加え、さらに＜調味料＞の材料を加えてサッと炒め合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】タケノコとシイタケのお吸い物
食感豊かなタケノコと香り高いシイタケのお吸い物です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：38Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）水煮タケノコ 1/4本 シイタケ (生)1~2個
キヌサヤ 4~6枚
だし汁 400ml
酒 大さじ1.5
みりん 大さじ1/2
塩 小さじ1/2
薄口しょうゆ 大さじ1/2
【下準備】水煮タケノコは食べやすい大きさの薄切りにする。シイタケは軸を切り落とし、笠はかたく絞ったぬれ布巾で汚れを拭き取り、薄切りにする。
©Eレシピ
キヌサヤは筋を引き、塩を入れた熱湯でサッとゆでる。水に取って粗熱が取れたら、水気をきって斜め細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁を入れて強火にかけ、煮たったら＜調味料＞の材料、水煮タケノコ、シイタケを加える。再び煮たったら器に注ぎ、キヌサヤを添える。
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