【アクリルパズルキーホルダー 第2弾】 5月5日10時～ 開始

ファミリーマートは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」とのコラボキャンペーンにおいて、「アクリルパズルキーホルダー 第2弾」の展開を本日5月5日10時に開始する。

本キャンペーンでは期間限定の商品となる「ポケモンフラッペ」の販売など様々な施策を展開している。お菓子など対象の商品を2個購入した際にアクリルパズルキーホルダーが貰えるキャンペーンを行なっており、こちらの第2弾が本日5月5日10時にスタートする。

キーホルダーのラインナップが一新され、第2弾ではフワンテとメタモン、ピカチュウ（うすいろ）、カビゴン（こけむし）、ルカリオ、モジャンボ（はかせ）の5種が用意。複数個を集めることでキューブのように組み立てて遊ぶこともできる。

このほか、トートバッグがあたるキャンペーンなども引き続き実施されている。

※組み立て後イメージ

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