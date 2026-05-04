タレントの磯野貴理子（62）が4日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に生出演し、妹の子供たちとの関係について語った。

おい、めいを可愛がっているが「絶対におばさんと呼ばせない」とこだわりを披露。「ババアって呼ばれるのはいいのよ。いくらでもババアって呼ばれてもいい。おばさんって呼ばれるのは本当に嫌で。絶対呼ぶなって。貴理ちゃんて呼びなさいねって」と明かした。

番組MCのバナナマン・設楽統が「じゃあ、みんなババアって呼んで…」と突っ込むと、「めいっこにババアって呼ばれたらヤダよ！世間の人が“ババア”はいくらでもいい。ババアって呼ばれたらニコニコしてハイハイって言います」と独自の考え方を披露。

「今はめいっこに子供がいて、孫みたいなもんだけど、その子も私のこと貴理ちゃんて。かわいいでしょう？」とデレデレの様子。「由美ちゃんが孫かわいいの本当にわかる」と3歳の孫がいる森尾の気持ちが理解できると話した。

また、バードウオッチングにはまり、3年ほど前に日本野鳥の会に入会したことも明かされ、「自然の中に行くのはいいよ！設楽くんも行ったらいい」と設楽にも勧めていた。