通り過ぎてしまいそうなほどのさりげなさ

2026年3月15日、すっかり春らしい気候になったなぁと感じ始めたタイミングでグランドオープンした「cafe i-eum」。

堀江エリアの賑わいを少し抜け、落ち着いた空気が流れ始める南堀江2丁目を歩いているとたどり着く「M南堀江」という無機質な建物。お店はその2階にあります。

甘すぎない“洗練されたかわいさ”に満ちあふれた空間設計

壁面の映像は季節によって変化するのだそう

店内に足を踏み入れた瞬間、思わず「おっ」と声が漏れそうになりました。

ひとことで言えば「かわいい」。しかしながら、それは決して甘ったるいだけのかわいさではなくて、ニュートラルな色調で統一された壁面、計算された自然光の入り方、そして一つひとつの家具の配置に至るまで、「洗練されたかわいさ」。

普段はインダストリアルな空間や、クラシカルな家具が並ぶ渋い喫茶店を好む方であっても、この空間が持つ圧倒的な完成度にはきっと惹きつけられてしまうはず。

「どこを切り取っても絵になる」というのは陳腐な表現かもしれませんが、ここではそれが事実として目の前に提示されています。

壁面に映し出されるプロジェクションマッピングのような映像は、訪れる楽しみの一つに◎

ひっそり、ゆったり過ごしたい方は半個室のこの空間がおすすめ

この店を切り盛りするのは、弱冠26歳の店主。

カフェ文化が独自の進化を遂げ、今や世界中から注目を集める韓国現地のカフェで実際に働いていた経験があると聞いて、好奇心が俄然刺激されました。

現地の熱量や空間作りに対する独特の美学を、この大阪の地でどう表現するのか、情報を知ったときからずっと楽しみにしていたのです。

広々としたフロアには、ひとりでふらりと訪れても居心地の良い席から、友人と気兼ねなく会話を楽しめるテーブル席まで、多様な選択肢が用意されています。さらに店の奥へと進むと、少し奥まった半個室のようなスペースまで完備されているという抜け目のなさ。



ショートケーキにリボンを添えてみよう。そんな発想もまたかわいい

空間のインスピレーションに感心した後は、当然ながらメニューへの期待も高まるわけですが、ここでも予想を超える「かわいい」との出合いが待っていました... ！

シグネチャーメニューとして堂々たる存在感を放つのが「リボンのショートケーキ」1200円。

テーブルに運ばれてきた瞬間、そのアイコニックなビジュアルに目を奪われます。まるでポップアートの作品のように愛らしいフォルムは、食べるのをためらってしまうほど。

しかし、フォークを入れると、しっとりとしたスポンジ、甘酸っぱいイチゴ、軽やかなクリームのバランスが絶妙で、見た目のインパクトに負けない確かな味わいが口の中に広がります◎。

ディップソースはエスプレッソモカ、ストロベリーチーズケーキ、抹茶ヨーグルトから選択可

クロワッサンをそのまま豪快にディップ！

少し小腹が空いているなら、「クロワッサンのドリンクセット」1680円という選択肢も。

サクサクのクロワッサンを、特製のディップソースにたっぷりと絡めて頬張る。バターの芳醇な香りとソースのアクセントが絡み合い、これだけでも十分にここを訪れる理由になりますね。



迷ったときはお店のロゴをお願いするのもあり

そして、この店をさらに特別なものにしているのが、ドリンクにおけるちょっとした遊び心。オーダーした「カフェラテ」700円には、なんとお好みのデザインを転写してもらえるサービスが用意されているのです（※デザインの内容によっては対応できない場合もあるので要相談）！

デザインはあらかじめマシーン内に登録されているなかから選ぶか、プラス200円で自分の好きなロゴやイラストでお願いすることも可能。

ふんわりと泡立てられたミルクのキャンバスに、まるで画像のように浮かび上がります。こういうちょっとした遊び心のある、26歳の店主ならではの柔軟な発想と、訪れる人を楽しませたいというピュアなホスピタリティが素敵ですね◎。

先ほどの「クロワッサンのドリンクセット」のセットドリンクとしてもカフェラテをチョイスできるので、合わせてぜひ。

“写真映え”という言葉では収まりきらない完成度でした

南堀江という、常に新しいカルチャーが生まれ、交差する街。

その一角で新たにオープンした「cafe i-eum」は、韓国のカフェカルチャーというフィルターを通し、単なる「写真映えするかわいいカフェ」という枠組みには収まらない、26歳の若き感性が選び抜いた「かわいい」を詰め込んだ楽しいカフェ。

韓国のカフェが大好きですという方はもちろん、気にはなっていたけど、今までなかなかご縁がなかったという方にもぜひ一度足を運んでいただきたいです。



■cafe i-eum（かふぇ いうむ）

住所：大阪府大阪市西区南堀江2-11-28 M南堀江202

電話番号：06-7654-9672

営業時間：12〜17時（16時30分LO）

定休日：水曜、不定休



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