◇女子ゴルフツアー NTTドコモビジネス・レディース最終日（2026年5月3日 千葉県 浜野GC＝6704ヤード、パー72）

首位で出た菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が7バーディー、1ボギーの66をマークして通算18アンダーに伸ばし、2位に5打差をつける圧勝で新規大会の初代女王に輝いた。この大会の前身に当たる昨年のパナソニック・オープン以来となるツアー通算4勝目。13アンダーで荒木優奈（20＝Sky）が2位、天本ハルカ（27＝明治安田）は12アンダーの3位に入った。

鮮やかな逃げ切りVだった。菅沼は2番から3連続バーディーを奪ってリードを広げると、13番ではグリーン右から20メートルのチップインバーディーを決め4打差をつけた。「ボールに泥がついてどう転ぶか分からなかった。あれが入って、今日は優勝があるかもと思った。奇跡です」。運も味方につける圧勝だった。

身長1メートル58ながら16番のティーショットは286ヤードをマーク。オフに下半身を強化した成果で飛距離が伸び、第2打を小さい番手で打てるようになって今季のパーオン率はツアー1位。昨年と同じ優勝でも、今年は一回り強さが際立った。

オフのアイドル活動も大きなモチベーションだ。1月に都内でファンミーティングを開き、2月に発売したCDは初登場でオリコン15位となったが、父・真一さん（57）によれば「そんな時間があったら練習しろ」と批判的な声も少なくなかったという。それだけに「これで成績が悪かったら凄く叩かれる。でも私はゴルフが一番好きなので練習もたくさん頑張れた」と胸を張った。

次戦は国内メジャー今季初戦のワールド・サロンパス・カップ。「常にトップ10に入る選手になりたいですしメジャー優勝もしたい」。異色の二刀流ゴルファーの進化は止まらない。