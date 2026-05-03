

STARGLOW

BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が、5月3日に埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場で行われた『VIVA LA ROCK 2026』に初出演を果たした。

【写真】「VIVA LA ROCK」に初出演を果たしたSTARGLOW

2014年にスタートした埼玉史上最大級のロックフェス『VIVA LA ROCK』は、今年が初の野外開催。STARGLOWにとって、昨年9月の『BMSG FES’25』以来2回目の野外フェス参加となった。

自身初のバンドセットでのライブとなった今回、STARGLOWは巨大な「VIVA！STAGE」のトップバッターとして青空の下に登場。地鳴りのようなバンドの重低音が響き渡ると、本邦初公開となる新曲「Good Boys Anthem」でライブの火蓋を切って落とした。生楽器の重厚なグルーヴに呼応した5人の突き抜けるようなボーカルが広大な会場の隅々まで響き渡る。

勢いそのままに、鮮烈なデビューを飾った1stシングル「Star Wish」や、チャート席巻中の2ndシングル「USOTSUKI」など全8曲を披露。ダイナミックなバックバンドの演奏と、STARGLOWが誇る圧倒的な歌唱力・ダンスが見事な化学反応を起こし、朝から集まったオーディエンスのボルテージを最高潮へと引き上げた。フェスの幕開けにふさわしい、熱狂と一体感に包まれた圧巻のステージを見せつけた。

なお、本イベントで初披露された新曲「Good Boys Anthem」は、現時点でタイトル以外の情報が明かされておらず、今後の続報にも大いに期待が高まるところだ。

STARGLOW『VIVA LA ROCK 2026』セットリスト

M-1 Good Boys Anthem（新曲）M-2 Green LightM-3 GOTHM-4 Star WishM-5 My JobM-6 Blast OffM-7 MoonchaserM-8 USOTSUKIhttps://lnk.to/starglow_vivalarock2026

現在STARGLOWは自身初となるファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催中。全国17会場のチケットはすべて即日ソールドアウトという熱狂ぶりを受け、先日、横浜・神戸でのアリーナ追加公演が発表されている。 『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』と題された本公演は、8月1日・2日に横浜アリーナ、8月8日・9日にGLION ARENA KOBEで開催される予定だ。