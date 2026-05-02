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YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【2026年5月GW特別企画】お金に稼いでもらう 預金残高に応じて追加ポイント」と題した動画を公開した。動画では、手持ち資金を特定の銀行口座に預けておくだけで、インフレ率を上回る年利10～15%相当のポイントを獲得する具体的な方法を解説している。



「普通預金や定期預金に預けたままでは、昨今のインフレ率に負けてしまいお金の価値が減っていくばかりです」と投稿者は警鐘を鳴らす。そこで動画では、「お金に稼いでもらう」という視点から、預金残高に応じて追加ポイントが獲得できる優遇制度を活用したノウハウを紹介した。



例えば、手持ち資金が120万円ある場合、上旬から下旬にかけて資金を複数の口座へ移動させながら、クレカ積立や高還元クレジットカード決済を行う。これにより、月間で15,520ポイントを獲得し、「年利はなんと15.5%を出せる」と驚異的なリターンを試算している。



具体的なツールとして、預金残高200万円以上でポイント還元率がプラス2%になる「カテエネBANKデビット」や、残高に応じてクレカ積立の還元率がアップする三井住友銀行の「Olive限定上乗せプラン」などを提示。これらを組み合わせ、定額自動送金を駆使することで、手間をかけずにポイントを自動で生み出すシステムが構築できるという。



投資のリスクを極力抑えつつ、まとまった資金を預けておくだけで高い利回りを実現するこの手法。インフレ時代において、ポイントを賢く稼ぎ「基礎的収支の黒字化」を目指す上で、非常に実践的で有益な情報となっている。