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緊張したときはこの「ひと言」から話し始めましょう！ドキドキをリラックスに変える話し方全6パターン

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「話し方向上委員会_みのちゃんねる」が、「緊張したときはこの「ひと言」から話し始めましょう！ドキドキをリラックスに変える話し方全6パターン」と題した動画を公開した。



動画では、コミュニケーションの専門家である桐生稔氏が、人前や日常会話、会議など、緊張しやすい場面を乗り切るための「最初のひと言」について、具体的なテクニックを紹介している。



動画の冒頭では、人前で話す際の第一声について解説。

桐生氏によると、一番話しやすい音階である「ソ」の音で発声すると緊張がほぐれるという。

「ソ」の周波数（396Hz）は不安や恐怖心を緩和させる「解放の周波数」と言われており、元気なトーンで「おはようございます！」と発することで、自身も声を出しやすくなると語った。

また、話の途中で頭が真っ白になった場合は、焦らずに「現在地を示す言葉」を使い、直前まで話していた内容を繰り返して自分自身に確認させることで、次の記憶を呼び起こす方法を推奨している。



日常会話で沈黙が続いた際の対処法としては、「そ」から始まるワードが有効だと説明した。

「そういえば」「そうそうそう」「それで思い出したけど」といった言葉を文脈に関係なく発することで、次の話題へとスムーズに移行できるという。

一方、会議で突然話を振られて言葉に詰まる場面では、いきなり回答するのではなく、「感謝・確認・回答」という「3K」の順番で対応し、考える時間を確保するようアドバイスした。



さらに、議論が白熱して会議の輪に入れない時は、「へー」「ほー」といった感嘆詞を使って自分の存在をアピールし、周囲から話を振られるのを待つという実践的なコツも紹介されている。



性格や才能に関係なく、正しい方法論を知ることでコミュニケーションの苦手意識は克服できると桐生氏は語る。

今回紹介された具体的なテクニックを実践し、「できる」体験を少しずつ積み重ねていくことで、過度な緊張をコントロールし、自信を持って対話の場に臨めるようになるだろう。